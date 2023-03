Fabrizio Corona lancia una bomba su Fedez e Luis Sal: “Non c’è più a Mucchio Selvaggio perchè hanno avuto una relazione e la Ferragni gli ha imposto di scegliere tra loro due”

0 SHARES Condividi Tweet

L’ex re dei paparazzi Fabrizio Corona nelle scorse ore ha lanciato una vera e propria bomba su Chiara Ferragni e Fedez rivelando che quest’ultimo sembrerebbe avere avuto una relazione con Luis Sal.

Fabrizio Corona nel corso delle ultime ore è tornato a far parlare di se in seguito alle parole espresse nei confronti di Chiara Ferragni e Fedez. Stiamo nello specifico parlando di un nuovo incredibile gossip nel quale oltre alla coppia è coinvolto anche un grande amico del rapper ovvero Luis Sal. Ma vediamo nello specifico di cosa stiamo parlando.

Ferragni e Fedez al centro del gossip

Si sta tanto parlando nel corso delle ultime ore di quanto rivelato da Fabrizio Corona su Chiara Ferragni e Fedez. L’ex re dei paparazzi proprio nel corso delle scorse settimane era intervenuto per fare una particolare rivelazione sulla coppia ovvero parlare della presunta richiesta di divorzio da parte della celebre influencer ed imprenditrice digitale. Una vera e propria bomba che ha colpito molto i fan della coppia ma che è stata poco dopo smentita dai diretti interessati che hanno ricominciato a mostrarsi insieme in pubblico felici e innamorati. Adesso a distanza di qualche settimana da quel momento ecco che Corona è tornato a parlare della coppia facendo una nuova incredibile rivelazione di cui si sta tanto parlando.

La rivelazione di Fabrizio Corona su Fedez

Fabrizio Corona sembrerebbe aver rivelato che proprio Chiara Ferragni avrebbe dato al marito un vero e proprio ultimatum. Quale? Scegliere tra lei e l’amico Luis Sal. Il motivo è semplice, e nello specifico secondo Corona tra i due giovani sembrerebbe esservi stata una vera e propria relazione. “Chiara Ferragni ha messo Fedez davanti ad un bivio: o lei o Luis Sal. Il rapper ha scelto la moglie, ecco perché nella nuova puntata de Il muschio selvaggio è sparito, senza avviso e preavviso, Luis Sal. Il motivo? Voci in giro dicono che ci sta stata una relazione tra i due“, questa l’indiscrezione lanciata da Corona attraverso il suo canale Telegram. Ma cosa c’è di vero in tutto questo? In realtà tutti coloro che seguono Fedez sanno bene quanto il rapper e Luis Sal siano legati. I due oltre a condurre insieme Muschio Selvaggio sono soliti trascorrere insieme molto tempo concedendosi anche qualche bella vacanza, sempre in compagnia della Ferragni e dei figli.

La reazione di Fedez

Ma, come hanno reagito i diretti interessati a tali indiscrezioni? In realtà al momento nessuno sembrerebbe essere intervenuto sulla questione. Ma è opportuno precisare che proprio qualche settimana fa Fedez, finito al centro della polemica per il bacio che si è scambiato con Rosa Chemical sul palco del Teatro Ariston, ha rivelato di non essere omossessuale e di non avere alcun problema a dirlo nel caso in cui invece lo fosse.