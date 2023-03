Rosa Chemical chiede scusa a Marco Mengoni: “Perchè mi sono comportato così con lui”

0 SHARES Condividi Tweet

Rosa Chemical e Marco Mengoni in passato hanno avuto dei dissapori. Adesso a distanza di due anni, il cantante di Made in Italy ha chiesto scusa al vincitore del Festival di Sanremo.

Rosa Chemical ha avuto un grandissimo successo all’ultimo Festival di Sanremo, dove ha presentato il brano intitolato Made in Italy. Ad ogni modo, il cantante è stato anche al centro del gossip per via del bacio dato a Fedez sul palco dell’Ariston. In questi giorni, invece, Rosa Chemical sembra abbia deciso di chiedere scusa ad un grande artista, per un qualcosa che è accaduto due anni fa. Stiamo parlando di Marco Mengoni, il vincitore dell’ultima edizione della kermesse canora più importante d’Italia. Ma cosa è accaduto tra loro?

Rosa Chemical parla di Marco Mengoni

Rosa Chemical in questi giorni pare che sia tornato a parlare di un qualcosa accaduto circa due anni fa con Marco Mengoni. I due sono stati protagonisti dell’ultima edizione del Festival di Sanremo, eppure nessuno pare fosse a conoscenza del fatto che in passato ci fossero stati degli attriti tra loro. Di questo ne ha parlato il cantante di Made in Italy, il quale ha raccontato questo aneddoto, durante la sua ospitata a Say Waaad? su Radio Deejay.

I due hanno avuto dei problemi in passato, adesso il cantante chiede scusa al vincitore del Festival

“In una canzone ho detto “Fan***o a Marco Mengoni”. Sono stato molto chiaro su questo: ho preso lui come capro espiatorio di un genere musicale che ritenevo plasticoso. Lui non lo conoscevo e non lo conosco personalmente. Poi mi sono ricreduto ascoltando la sua musica: il pezzo con Madame mi è piaciuto molto. Gli ho già chiesto scusa pubblicamente e lo faccio anche ora. Scusa Marco. In quel momento era così. È musica urban. Fa parte del gioco. Come anche ricredersi”. Questo quanto raccontato dal noto artista che ha conquistato tanti con la partecipazione all’ultima edizione del Festival.

Rosa Chemical parla di Renato Zero

Nel corso della usa ospitata su Radio Deejay, Rosa Chemical ha parlato di Renato Zero che pare nelle scorse settimane lo avesse punzecchiato. “Renato Zero mi ha dissato ma io non gli ho detto niente. Non sono un suo assiduo ascoltatore ma ovviamente conosco la sua musica. Io se tra qualche anno qualcuno segue le mie orme e prende il mio testimone sono contento, vuol dire che ho lasciato qualcosa di buono”.