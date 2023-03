Belve, Ornella Vanoni diretta su Gino Paoli al Festival di Sanremo 2023: “Non si doveva comportare così”

0 SHARES Condividi Tweet

Ornella Vanoni ospite di Francesca Fagnani a Belve ha parlato della sua vita professionale ma anche privata rivelando alcuni particolari dettagli.

Andrà in onda proprio oggi l’ultima puntata di Belve, il programma condotto da Francesca Fagnani, nel corso della quale ospite sarà la cantante Ornella Vanoni. Proprio quest’ultima nel corso dell’intervista ha colto l’occasione per rivelare alcuni dettagli legati alla sua vita, sia privata che professionale. E nel corso della stessa intervista ha anche parlato dell’ultimo Festival di Sanremo facendo anche riferimento ad Amadeus e Gino Paoli. Ma vediamo nello specifico quali sono state le sue parole.

Ornella Vanoni ospite di Belve

Ospite di Belve, Ornella Vanoni ha raccontato la sua vita privata e professionale. Ha iniziato parlando di se da ragazza e raccontando che amava camminare nuda per casa anche se erano presenti molte finestre grandi. Ed infatti, stando al suo racconto, in tanti l’hanno vista da tali finestre. Sempre nel corso della stessa intervista la celebre artista ha poi parlato della sua vita privata e amorosa rivelando di avere condiviso degli amori anche con delle donne. A proposito di tali amori ha rivelato che una è stata per lei una grande amicizia durata molti anni mentre invece con un’altra donna è durata meno tempo. E ha aggiunto “Le donne sono attraenti, però a me purtroppo il sesso femminile non interessa molto”. Ha poi rivelato che tende ad innamorarsi della persona perché in altro non è molto brava precisando poi di essere forse fluida, come si è soliti dire oggi, ma solamente nel giudizio.

Il commento su Gino Paoli

Sempre Ornella Vanoni ha poi proseguito la sua intervista parlando dell’ex compagno Giorgio Strehler a proposito del quale ha rivelato che probabilmente è stato quello che l’ha amata più di tutti. Anche se in situazioni estreme non l’ha protetta ma perché non poteva farlo. Non è poi mancato il commento su Gino Paoli a proposito del quale ha menzionato il Festival di Sanremo 2023. Nello specifico ha commentato quanto detto dall’artista sul palco del Teatro Ariston sottolineando che probabilmente in quei momenti si è dimenticato di essere proprio a Sanremo.

La presenza di Gino Paoli a Sanremo e la reazione di Amadeus

Parlando di quanto accaduto a Sanremo ecco che Ornella Vanoni ha colto l’occasione anche per menzionare Amadeus commentando la reazione avuta in seguito alle parole espresse da Gino Paoli. “Ha visto Morandi e gli è partita quella roba lì, che non andava fatta. Amadeus era terrorizzato e l’ha portato via”, queste le parole dell’artista. Ornella Vanoni a tal proposito ha parlato di se rivelando di essere, al contrario di Gino Paoli, una persona ironica. Proprio per tale motivo ha aggiunto “Se vuole essere ironico, poverino, non diamogli contro”.