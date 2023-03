Belve, Claudio Amendola diretto sulla separazione da Francesca Neri: “Non c’è dispiacere, ecco perchè”

0 SHARES Condividi Tweet

Claudio Amendola e la confessione a Belve. Droga e separazione da Francesca Neri, ecco gli argomenti trattati dall’attore.

Claudio Amendola, il noto attore è stato ospite della puntata di Belve, il programma di Francesca Fagnani. L’attore non si è affatto risparmiato nel corso dell’intervista e si è raccontato a 360°, parlando sia della sua carriera che della sua vita privata. Amendola ha raccontato anche di alcuni problemi che ha avuto in passato, come la dipendenza dalla droga e la relazione finita con l’ex moglie.

Claudio Amendola ospite nello studio di Belve di Francesca Fagnani

Claudio Amendola ha rilasciato in questi giorni un’intervista molto interessante a Belve, il programma di Rai due, condotto da Francesca Fagnani. L’attore ha deciso di raccontarsi a 360° parlando non soltanto di qualche problema non soltanto di cose belle e momenti felici, ma anche di problemi molto seri come la dipendenza dalla cocaina. Sicuramente dalle sue parole si è capito come l’amore per i figli ed il senso di responsabilità abbiano fatto si che l’attore superasse questi problemi.“Sono stato dipendente dalla cocaina. Ne sono stato dipendente e ne sono uscito perché c’era qualcosa di importante: i figli”. Questo quanto confessato dall’attore che dopo aver toccato il fondo è riuscito a riemergere.

La dipendenza dalla droga, la carriera, la vita privata, ecco le parole dell’attore

“Quando ti rendi conto che ti sei trovato in una situazione in cui dovevi essere lucido e non lo eri. E allora, per fortuna, lo spavento o la responsabilità’ che solo tu puoi avere in quel momento, ti costringono a tornare lucido. E cosi è stato”. Queste le parole dichiarate da Claudio Amendola. La conduttrice di Belve ad un certo punto ha chiesto al suo ospite se in questo percorso di risalita sia stato aiutato da qualcuno e l’attore avrebbe detto di aver fatto tutto da solo. Nel corso della chiacchierata poi, Claudio Amendola ha affrontato un argomento piuttosto spigoloso, ovvero la separazione dalla moglie Francesca Neri.

La verità sulla separazione da Francesca Neri

Nonostante i due abbiano cercato tante volte di smentire questa notizia, adesso, è arrivata la confessione.“Oggi non c’è dolore. Il dolore c’è stato prima. C’è semmai il dispiacere di non essere stato, di non essere stati, in grado di arrivare sino in fondo”. Poi le parole sulla figlia, la gioia più grande che Claudio potesse provare nella sua vita. “La gioia più grande? Quando mia figlia Alessia, nata prematura di 5 anni e mezzo, ce l’ha fatta”. E sulla carriera? La Fagnani gli avrebbe chiesto per quali lavori sarà ricordato e l’attore avrebbe replicato dicendo Vacanze di Natale e i Cesaroni.