La vita in diretta, Alberto Matano diretto con la regia “Questo non mi piace”, gelo in studio

Alberto Matano a La vita in diretta appare piuttosto movimentato. “Questo non mi piace”, ecco le parole del conduttore.

Nel corso della puntata de La vita in diretta di ieri, lunedì 20 marzo 2023, il conduttore ad un certo punto è apparso parecchio disorientato. In puntata, il conduttore ha parlato del programma di Milly Carlucci, Il cantante mascherato partito lo scorso sabato e come sempre molto amato dal pubblico italiano. Lo show è stato parecchio seguito lo scorso sabato 18 marzo. Questa edizione è apparsa ricca di novità rispetto a quelle passate, a cominciare dalla messa in onda. In questi giorni Alberto Matano pare che abbia deciso di dedicare un pò di tempo della sua trasmissione al programma in questione e questo è proprio quello che è accaduto ieri. Ma cosa è accaduto?

La vita in diretta, Alberto Matano torna a parlare de Il cantante mascherato

Nel corso della puntata di ieri de La vita in diretta, sembra proprio che Alberto Matano abbia voluto parlare ancora una volta della trasmissione Il cantante mascherato, iniziato proprio lo scorso sabato 18 marzo. Poco prima della diretta, il giornalista sembra aver pubblicato una storia su Instagram, mostrando ai suoi followers il dietro le quinte. Proprio pochi minuti prima della solita anteprima, sembra che il microfono del conduttore sia stato modificato e la sua voce è apparsa camuffata da un effetto piuttosto strano, come accade all’interno del programma di Milly Carlucci.

Le parole del conduttore dopo avergli camuffato la voce

“Qui siamo pronti. Ma che cos’è Nicoletta? Com’è possibile?”, queste le parole di Matano con la voce camuffata, apparendo anche piuttosto disorientato per questo effetto. Il conduttore ha continuato a parlare con la voce modificata. “Questo non mi piace, cambiamolo”, ha chiesto alla regia, anticipando poi “Ne vedremo delle belle”.

Grande successo per il programma di Alberto Matano

Ad ogni modo, la puntata de La vita in diretta di ieri è stata ricca di grandi ospiti come sempre, a cominciare da Milly Carlucci, Marisa Laurito, Guillermo Mariotto e Barbara Bouchet e come sempre è stata ricca di grandissime sorprese e momenti di grande divertimento.