Isabel Totti, la piccola di casa rende orgogliosa mamma Ilary, la reazione della Blasi sui social

Isabel Totti diventa campionessa di pattinaggio. Orgoglio per mamma Ilary e papà Francesco. A documentare tutto la conduttrice.

Isabel Totti sta diventando una vera atleta e nonostante sia ancora piccolina, ha già raggiunto dei risultati davvero incredibili. La sua mamma, Ilary Blasi è tanto orgogliosa della sua piccola, che ha vinto la gara di pattinaggio e sui social ha condiviso questo momento, ricevendo tanti like e tanti complimenti. Ecco cosa è accaduto.

Isabel Totti rende la sua mamma tanto orgogliosa di lei

Isabel Totti, la figlia di Francesco e della conduttrice Ilary Blasi, sembra avere proprio lo sport nel sangue. Il Dna della piccola non mente ed infatti, nonostante sia ancora molto piccola, ha già ottenuto dei risultati molto interessanti. La piccola di casa Totti è già una campionessa e ad immortalare le immagini della sua vittoria è stata proprio la sua mamma. Ilary negli ultimi tempi è stata parecchio presente sui social, condividendo sul suo profilo Instagram tanti momenti trascorsi e vissuti con i suoi figli.

La piccola di casa Totti “campionessa” del pattinaggio

Nella mattinata di oggi però, Ilary ha condiviso delle immagini che non sono passate inosservate e che hanno come protagonista proprio la piccola Isabel. La figlia di Francesco e Ilary è stata infatti impegnata in una gara di pattinaggio, dove ha trionfato. Il primo posto della figlia ha reso Ilary tanto orgogliosa e tanto emozionata, e per questo la conduttrice ha voluto dedicare ad Isabel alcune Instagram stories. Isabel si è consacrata una vera campionessa del pattinaggio , dimostrando ancora una volta di avere un grandissimo talento.

Il video di Ilary con le figlie

