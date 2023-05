Edoardo Tavassi innamorato di Micol Incorvaia, cosa le scrive pubblicamente

0 SHARES Condividi Tweet

Edoardo Tavassi completamente pazzo della sua Micol Incorvaia. Il fratello di Guendalina scrive una lettera d’amore alla sua fidanzata e le fa una proposta importante.

Edoardo Tavassi e Micol Incorvaia fanno sul serio. I due ex vipponi, si sono conosciuti all’interno della casa più spiata d’Italia, proprio dove è nato il loro amore. I due, a distanza di alcuni mesi continuano la loro relazione che va a gonfie vele e adesso sono anche pronti a fare dei passi molto importanti. In molti non credevano a questa storia, ma Edoardo e Micol stanno dimostrando a tutti quanti che il loro è vero amore. Proprio nelle scorse ore, Tavassi ha scritto una lettera alla sua fidanzata, contenente delle parole molto dolci e serie ed anche una proposta che di certo non è passata inosservata. Di cosa si tratta?

Edoardo Tavassi e Micol Incorvaia fanno sul serio

Edoardo Tavassi è letteralmente pazzo della sua fidanzata Micol Incorvaia. I due si sono conosciuti proprio all’interno della casa più spiata d’Italia, nel corso dell’ultima edizione del Grande fratello vip. Giorno dopo giorno è cresciuto il loro amore e adesso che i riflettori si sono spenti, i due stanno dimostrando che la loro relazione è piuttosto solida ma soprattutto vera. Ad ogni modo, Tavassi vuole fare sul serio e nelle scorse ore ha scritto una bellissima lettera alla sua fidanzata, facendole anche una proposta.

L’ex vippone scrive una lettera alla sua fidanzata

Il fratello di Guendalina Tavassi, naufrago della scorsa edizione dell’Isola dei famosi, adesso fidanzato di Micol, ha deciso di andare a vivere con la sua fidanzata. In questi mesi sono stati parecchio lontani, visto che lei abitava a Milano mentre lui nella Capitale. «Piccola Micol mai avrei pensato partecipando al Grande Fratello Vip, un programma televisivo, di trovare una ragazza speciale come te. E proprio ora che siamo fuori dalla Casa, ho avuto la conferma di quanto tu possa essere importante: mi manca non poterti più vedere tutti i giorni e condividere ogni cosa con te, come abbiamo fatto per mesi, visto che abiti a Milano e io qui a Roma. Così ho deciso di scriverti addirittura una lettera pubblica, per farti una vera e propria proposta ufficiale: Micol, vuoi venire a vivere con me?». Queste le parole scritte da Tavassi in questa lettera che è stata pubblicata sul settimanale diretto da Osvaldo Orlandini.

Edoardo chiede alla fidanzata di andare a vivere insieme

Insomma, Edoardo ha voglia di stare insieme alla sua fidanzata e non di vivere una relazione a distanza.«Ho trentotto anni e quando capisco di avere vicino una persona speciale, mi piace l’idea di progettare un qualcosa insieme. Insomma Micol, non voglio rischiare di rovinare tutto, o addirittura perderti per colpa della distanza». Una vera e propria dichiarazione d’amore quella di Edoardo per la sua fidanzata che andando a vivere a Roma, avrebbe vicino anche la sorella Clizia, il cognato Paolo Ciavarro ed i nipotini.

Le parole di Edoardo per Micol

“Tu lo sai, io tendo a essere un po’ buffone, non mi piace tirare fuori i miei sentimenti, ma con te è davvero tutto inaspettato e bellissimo. (…) E mentre fantastico sul nostro futuro insieme, la mia mente fa un balzo nel passato, al momento del nostro primo incon- tro: quando ti ho vista la prima volta all’interno della Casa. In quell’istante ho immediatamente sentito una strana confidenza e ho iniziato a prenderti in giro. (…) Siamo gli “Incorvassi” come ci chiama il no- stro pubblico, la mia piccola Micol, come ti chiamo io. Ti aspetto Micol, la piastra e lo struccante stanno al solito posto, il resto lo inventiamo insieme. Tuo…». Così, Tavassi conclude questa bellissima lettera, molto significativa ma anche ironica, come del resto non poteva che essere.