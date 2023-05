Verissimo, Malgioglio e Giuseppe Giofrè: “Cosa è stato per noi fare Amici insieme”

0 SHARES Condividi Tweet

Malgioglio e Giuseppe Giofrè, finita l’esperienza ad Amici come giudici del serale sono stati ospiti a Verissimo da Silvia Toffanin. Ecco cosa hanno riferito.

Cristiano Malgioglio e Giuseppe Giofrè hanno appena concluso la loro esperienza ad Amici di Maria De Filippi in qualità di giudici del serale. Nella giornata di oggi sono stati ospiti a Verissimo da Silvia Toffanin, dove hanno parlato proprio di questa avventura all’interno del programma di Canale 5. I due hanno deciso di parlare e lo hanno fatto senza nascondersi, con la massima trasparenza. Ma cosa hanno riferito?

Cristiano Malgioglio e Giuseppe Giofrè ospiti a Verissimo da Silvia Toffanin

Cristiano Malgioglio e Giuseppe Giofrè sono stati ospiti nella giornata di oggi, sabato 20 maggio, nello studio di Silvia Toffanin a Verissimo. I due, nel salotto del programma di Canale 5 si sono raccontati ed hanno parlato di questa esperienza che hanno vissuto all’interno del programma di Maria e della loro splendida amicizia, nata proprio in questa occasione. Entrambi hanno anche affrontato un argomento piuttosto importante, ovvero l’amore.

I due giudici parlano della loro esperienza ad Amici

Innanzitutto, i due giudici del serale di Amici, hanno voluto raccontare questa esperienza e dire come l’hanno vissuta.«È stato bellissimo, un ambiente davvero sereno che ha sempre messo a proprio agio tutti. Dietro alle quinte lavorano tantissimi protagonisti e poi i ragazzi sono veramente pieni di talento». Queste le parole di Cristiano che già anche alcune settimane fa aveva ribadito lo stesso concetto. Malgioglio, ha colto la palla al balzo per lanciare un appello a Maria De Filippi.: «Ti prego Maria chiamami anche l’anno prossimo! Io mi sono divertito tantissimo e poi a breve forse andrò in pensione quindi mi piacerebbe rimanere ad Amici per un’altra stagione».

Cristiano e il ballerino e la confessione sull’amore

I due però, hanno anche voluto parlare della loro amicizia nata proprio all’interno del programma e non solo, hanno affrontato un argomento piuttosto spigoloso. Il cantante ha ammesso di essere innamorato, ma ha anche aggiunto che il suo compagno si trova purtroppo lontano, in Turchia. «Io sono innamoratissimo ma la mia dolce metà è in Turchia, mi aveva chiesto di trasferirmi ma io non posso proprio lasciare l’Italia, quindi, per adesso faccio avanti e indietro», ha detto Cristiano. Giuseppe, invece, ha ammesso di essere single al momento.«Al momento sono single, non c’è nessuno nella mia vita ma, ovviamente, sono aperto nei confronti dell’amore».