Verissimo, Cristiano Malgioglio lascia Silvia Toffanin senza parole, le fa un regalo e le dice: “Vorrei lo tenessi per sempre”

Cristiano Malgioglio a Verissimo fa un regalo inaspettato a Silvia Toffanin. La conduttrice rimane senza parole, imbarazzo in studio.

Cristiano Malgioglio, il noto paroliere siciliano e giudice dell’ultima edizione di Amici di Maria De Filippi è stato ospite nella giornata di oggi a Verissimo. Nello studio di Silvia Toffanin, Cristiano si è lasciato andare ad una intervista molto interessante e poi improvvisamente ha fatto un regalo alla conduttrice. Silvia è rimasta parecchio stupida dal gesto del paroliere siciliano. Ma di che regalo si è trattato?

Cristiano Malgioglio ospite nello studio di Verissimo

Cristiano Malgioglio nella giornata di oggi, sabato 20 maggio è stata ospite nello studio di Verissimo, dove ha rilasciato un’intervista molto interessante. Il cantante ad un certo punto, ha interrotto la chiacchierata con Silvia, per farle un regalo. Si è trattato di un dono che è arrivato dal cuore, a testimonianza della grande stima che nutre nei suoi confronti. E’ stata una sorpresa davvero inaspettata per Silvia. Si è trattato di un portachiavi color argento tutto tempestato di brillantini, piuttosto eccentrico.

Il paroliere fa un regalo inaspettato a Silvia Toffanin

“Volevo prendertelo d’oro”, ha scritto Cristiano aggiungendo poi ” ma non potevo spendere tutti questi soldi. E poi so che sei una persona molto semplice, quindi accetterai anche questo. Questa è una “s” che porta il tuo nome, vorrei lo tenessi per sempre, perchè sei una ragazza molto dolce ed ha una semplicità unica”. Queste le parole dichiarate dal paroliere siciliano che ha lasciato senza parole Silvia Toffanin che ha risposto “Lo terrò sempre con me”.

Cristiano e Giuseppe Giofrè raccontano l’esperienza ad Amici

Non è di certo la prima volta che Cristiano è ospite a Verissimo ed in diverse occasioni ha dimostrato una grande stima e tanto affetto nei confronti della conduttrice. Ad ogni modo, Cristiano è stato ospite della puntata di oggi di Verissimo, insieme a Giuseppe Giofrè, con cui ha condiviso questa esperienza ad Amici. I due sono diventati tanto amici grazie al programma di Maria De Filippi e nello studio di Verissimo hanno raccontato come hanno vissuto questa esperienza all’interno del programma.