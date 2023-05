Pippo Baudo dice esattamente quello che pensa sull’addio di Fazio e della Littizzetto alla Rai: “Che atteggiamento ha avuto Fazio”

0 SHARES Condividi Tweet

Pippo Baudo commenta il passaggio di Fabio Fazio dalla Rai a Nove e si schiera dalla parte del conduttore e di Luciana Littizzetto.

Non è di certo una novità il fatto che Fabio Fazio non sia più un conduttore di casa Rai, visto il suo passaggio a Nove. La notizia è stata data qualche settimana fa ed ha lasciato tutti senza parole. Proprio la scorsa domenica 28 maggio è andata in onda l’ultima puntata di Che tempo che fa ed il conduttore ha salutato la rete ed i telespettatori di Rai 3, facendo un bel discorso. In tanti hanno commentato questo passaggio di Fabio e Luciana Littizzetto a Nove, uno tra tutti Pippo Baudo. Ma cosa ha riferito quest’ultimo?

Fabio Fazio e il passaggio dalla Rai su Nove

Fabio Fazio ufficialmente non è più un conduttore di casa Rai, visto il suo passaggio a Nove. Proprio la scorsa domenica è andata in onda l’ultima puntata di Che tempo che fa, e Fazio ha salutato tutti i telespettatori, facendo un bel discorso. Tanti hanno commentato questo passaggio di Fabio ad un’altra rete e nelle scorse ore ad intervenire è stato Pippo Baudo. Quest’ultimo si è letteralmente schierato dalla parte dei suoi colleghi, dichiarando che se Fazio ha lasciato un motivo di certo ci sarà.

Pippo Baudo commenta il passaggi di Fazio su Nove e si schiera dalla sua parte

“La Rai è di tutti gli italiani, al di là di ogni conduzione o convinzione politica. È dei cittadini che pagano il canone e quindi deve essere plurale”. Queste le parole di Baudo dichiarate a L’Ansa, che è apparso davvero un fiume in piena.

Le parole di Baudo

” Ho seguito l’ultima puntata di Che tempo che fa, mi è piaciuta moltissimo. Ho apprezzato la lettera della Littizzetto che condivido pienamente. Anche l’atteggiamento di Fabio Fazio è stato molto dolce, simpatico, invitante. Se Fazio ha deciso di lasciare dopo 40 anni la Rai qualche motivo ci sarà”. Insomma, secondo Pippo Baudo la Rai dovrebbe anche seguire i gusti e rispettare gli italiani che pagano il canone. Pippo, uno dei più grandi personaggi della televisione italiana, si è schierato apertamente dalla parte di Fazio.