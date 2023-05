Viva Rai 2, Fiorello ospita Albano, la battuta che fa lascia il cantante sorpreso: “Cosa dovresti lasciare in eredità ai tuoi figli”

0 SHARES Condividi Tweet

Fiorello continua ad avere un grande successo con il suo programma mattutino Viva Rai 2, che a breve tra pochi giorni chiuderà i battenti per questa stagione. In questi giorni, il noto showman sta riscuotendo un grandissimo successo, grazie anche agli ospiti d’onore che ha avuto modo di ospitare e intervistare. Nel corso dell’ultima puntata, ad esempio, Fiorello ha ospitato Albano Carrisi e tra i due è andato in scena un siparietto davvero molto simpatico. Ma cosa è accaduto tra i due?

Fiorello a Viva Rai 2 ospite Albano Carrisi

Nel corso dell’ultima puntata di Viva Rai 2, Fiorello ha ospitato Albano Carrisi, il cantante di Cellino San Marco che insieme allo showman ha portato in scena un siparietto davvero molto simpatico. I due, insieme a tutti gli altri protagonisti del programma, hanno fatto compagnia al pubblico a casa, dalle 7.15 circa, fino alle 8.00. Albano è arrivato in via Asiago con un trattore, cantando e subito dopo, ha fatto una confessione, ovvero di aver sei trattori nella tenuta di Cellino, in Puglia.

Simpatico siparietto tra Fiorello e il cantante di Cellino San Marco

A quel punto, Fiorello facendo dell’ironia ha detto “Uno per ogni figlio, puoi lasciarli in eredità”, parole che hanno fatto scoppiare a ridere anche lo stesso Albano. Ovviamente il cantante non ha potuto non esibirsi e proprio sul finire della puntata ha intonato alcuni grandi successi ed ha anche fatto delle imitazioni niente male. Fiorello, che nella stessa puntata ha anche ospitato Giovanni Caccamo ha detto “Quando hai due grandi artisti con te, puoi fare tutto. Non potevamo chiudere la stagione senza Al Bano”. Il conduttore però, che è apparso proprio in fiume in piena, ha aggiunto dell’altro.“Sappi che il nostro Claudio Fasulo andrà a processo per uno dei tuoi acuti”, ha detto Fiorello rivolgendosi ad Albano, lanciando anche una frecciatina, dicendo che spesso arrivano delle denunce a Viva Rai 2.

Continua il successo di Viva Rai 2

Intanto, il programma di Fiorello, come abbiamo già anticipato, continua ad avere un grande successo, puntata dopo puntata. La prossima settimana, poi, andrà in vacanza, per tornare a settembre.