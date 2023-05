L’Isola dei famosi, Filippo Bisciglia si espone contro il programma: “Dico io quello che gli altri non dicono”

0 SHARES Condividi Tweet

La stoccata di Filippo Bisciglia al reality durante la puntata dell’Isola dei famosi. Ecco le sue parole.

Nella serata di lunedì 29 maggio 2023 è andata in onda una nuova puntata dell’Isola dei famosi, il reality di Canale 5 condotto da Ilary Blasi. Ebbene, proprio durante la diretta su Instagram non è passato inosservato un post che è stato pubblicato da Filippo Bisciglia, il fidanzato di Pamela Camassa, attualmente naufraga. Nel suo post si intuisce la delusione e l’amarezza nei confronti del reality, una stoccata che di certo è stata colta dal pubblico di Canale 5. Ma cosa ha scritto Filippo?

Filippo Bisciglia e il post al vetriolo contro il reality

L’Isola dei famosi 2023 continua ad andare avanti ed emergono sempre più novità, puntata dopo puntata. Proprio nel corso dell’ultima puntata, andata in onda lunedì 29 maggio 2023 Filippo Bisciglia, il conduttore di Temptation Island e attuale fidanzato di Pamela Camassa, naufraga in Honduras, ha pubblicato un post al vetriolo. Pamela è una delle naufraghe di questa edizione del reality di Canale 5 proprio nella serata di lunedì il pubblico di Canale 5 l’ha applaudita dopo che quest’ultima è riuscita a conquistare il titolo di leader della settimana.

Filippo sostiene la fidanzata, la foto e la stoccata ai naufraghi

Filippo ha pubblicato così una foto della sua fidanzata all’Isola, ed ha scritto “Brava Ninni.. Nessuno ti ha fatto i complimenti.. Te li faccio io dal divano”. A quanto pare Filippo si riferiva agli altri naufraghi che non hanno speso nemmeno una parola per Pamela. Una stoccata quella di Filippo che non è passata inosservata. Filippo, seppur a tanti chilometri di distanza dalla sua compagna, ha voluto farle sentire il suo affetto e il suo appoggio.

La storia d’amore tra Filippo e Pamela

I due stanno insieme da tanti anni, si sono conosciuti nel 2006 dopo la partecipazione al Grande fratello e da quel momento fanno coppia fissa. Non si sono sposati e non hanno avuto figli. Lei è una showgirl, mentre Filippo in questi anni è stato il conduttore di Temptation Island, la trasmissione dell’estate di Canale 5. Inoltre, Filippo ha preso parte al Grande fratello e poi ancora concorrente di Tale e quale show, Amici Celebrities e tanto altro ancora.