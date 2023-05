Nina Moric, dopo l’intervento chirurgico spaventa con una frase sibillina: “Ci sono conseguenze”

0 SHARES Condividi Tweet

Nina Moric, l’ex modella croata appare sui social dopo un periodo di assenza, ma si trova in ospedale. Cosa le è accaduto?

Torniamo a parlare di Nina Moric, l’ex modella che nei giorni scorsi ha fatto tanto preoccupare per via delle sue condizioni di salute. Dopo un periodo di assenza dai social, Nina è tornata ed ha postato una foto direttamente dal letto d’ospedale. A quanto pare, la showgirl ha vissuto un periodo davvero tanto difficile ed a rompere il silenzio è stata proprio lei. Ma cosa ha riferito?

Nina Moric dopo settimane di silenzio torna sui social ma si trova in ospedale

Nina Moric, l’ex modella ed ex compagna di Fabrizio Corona nei giorni scorsi si è mostrata sui social dopo un periodo di assenza. La Moric, ha postato una foto direttamente da un letto d’ospedale, facendo preoccupare tutti i suoi fan. Nina, dopo aver ricevuto davvero tantissimi messaggi, ha rotto il silenzio spiegando che cosa le sia accaduto. Pare che la showgirl croata abbia affrontato un delicato intervento chirurgico, ma ha spiegato nel dettaglio che cosa lei è accaduto e lo ha fatto pubblicando un video.

L’ex modella rompe il silenzio sulle sue condizioni di salute

“Diciamo che non è stato un periodo facile. Ho avuto questo malessere che per fortuna è stato sconfitto grazie all’equipe di tutti i medici, infermieri e anestesisti di Humanitas di Rozzano, che sono veramente degli angeli custodi”. Queste le parole di Nina che non è andata nei dettagli delle sue problematiche di salute, ha ha voluto ringraziare tutto il personale medico che le hanno “salvato la vita”. Infatti, subito dopo Nina ha aggiunto “Mi hanno operato e salvato la vita, ma ci sono conseguenze”. Parole che se da una parte hanno rassicurato i fan, dall’altra hanno comunque lasciato un pò l’amaro in bocca.

Le parole di Nina, i ringraziamenti e l’indiscrezione

“Anche nell’ora più buia della vita un po’ di fede fa molta strada. Il corpo potrebbe provare dolore oggi, ma domani sarà un giorno migliore”. Queste ancora le parole di Nina che si è mostrata con la flebo nel braccio. Ad ogni modo, sembra che il peggio per lei sia passato e sia in una fase di ripresa. “Ci sono un po’ di conseguenze, però sono forte e tutto andrà benissimo. Detto questo, sto bene e mi dispiace, non volevo dare preoccupazione a nessuno“. Secondo il portale TAG24 Nina avrebbe avuto un tumore al seno di primo stadio, notizia che al momento non è stata confermata dalla diretta interessata.