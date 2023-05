Oggi è un altro giorno, Carolyn Smith diretta: “Cosa mi sto imponendo”

0 SHARES Condividi Tweet

Carolyn Smith è stata ospite a Oggi è un altro giorno, il programma di Serena Bortone. Ad un certo punto ha fatto una confessione che ha spiazzato tutti.

Carolyn Smith, la coreografa e presidentessa della giuria di Ballando con le stelle è stata ospite ad Oggi è un altro giorno, il programma condotto da Serena Bortone e che va in onda su Rai 1 tutti i giorni. Nel corso dell’intervista, la coreografa ha parlato ovviamente della battaglia contro il cancro che sta portando avanti ormai da diversi anni. Diverse le rivelazioni della donna e diversi i colpi di scena. Ecco le sue dichiarazioni.

Carolyn Smith, la coreografa ospite a Oggi è un altro giorno

Carolyn Smith, la nota coreografa e presidentessa della giuria di Ballando con le stelle, è stata ospite nel salotto di Serena Bortone, parlando della malattia e della lotta contro questo brutto male. Martedì 30 maggio, la coreografa nello studio di Oggi è un altro giorno ha confessato di aver vissuto dei momenti di grande paura.“Tante persone purtroppo muoiono a causa del cancro, perciò a volte mi chiedo: e se dovesse succedere anche a me? Quando ho questi momenti di paura, mi impongo di pensare positivo”. Queste le parole di Carolyn, che in tutti questi anni si è dimostrata una grande leonessa. “Ho ancora tante cose da fare”, ha detto ancora Carolyn, parlando ancora di un episodio ben specifico che risale al periodo della sua lotta contro il tumore.

La confessione sulla malattia

“Ho conosciuto una ragazza che, purtroppo, sapeva già quale sarebbe stato il suo destino. Lei non ha rinunciato a niente, aveva una gran voglia di vivere, ancora più di me […] Quando ho fatto il primo intervento, ho chiesto ai medici sue notizie perchè mi è sembrato strano che non mi avesse inviato nessun messaggio: ho saputo in quel momento che era morta e per me è stata una brutta botta. Quella ragazza mi veniva a trovare spesso in ospedale, aveva un marito e dei figli”. Questo il racconto straziante della Smith che ha lasciato tutti piuttosto scossi e particolarmente commossi.

Carolyn racconta alcuni retroscena

La stessa Carolyn non è riuscita a trattenere le lacrime, e successivamente ha fatto sapere di avere la prossima seduta di chemioterapia a breve. “Quando sono in sala d’attesa e aspetto il mio turno per la seduta di chemioterapia, cerco di nascondermi ma vengo sempre vista e sento dire: è lei… è lei…” , ha aggiunto la coreografa che ha anche confessato di non parlare della malattia con gli altri pazienti, mentre si trova in sala d’attesa.