Belen e Antonino, gira un video di loro a pranzo insieme insieme con la bimba, il web impazzisce

0 SHARES Condividi Tweet

Belen e Antonino sono stati insieme a pranzo? Sui social si diffonde un video misterioso, pubblicato e poi cancellato.

Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese sono stati insieme per un pò di tempo ed hanno anche avuto insieme una bambina di nome Luna Marì. I due si sono lasciati ormai diverso tempo ma ovviamente avendo in comune una figlia, continuano ad essere in contatto. In queste ore sul web è apparso un video sospetto che ha fatto il giro del web. Ma di che video si tratta? Cosa potrebbe essere accaduto tra i due ex?

Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese a pranzo insieme?

Belen Rodrigurz è stata la compagna di Antonino Spinalbese per qualche anno e insieme hanno avuto una bambina di nome Luna Marì. I due però si sono lasciati ormai da parecchio tempo, ma continuano a rimanere in contatto proprio per il fatto di avere in comune una bambina. Proprio in queste ore si è diffuso sui social un video che ha mandato in tilt il web. A quanto pare i due hanno condiviso un pranzo insieme, così come si intuisce da un video diffuso su TikTok.

Sui social spunta un video misterioso

Non è di certo una novità il fatto che i due abbiano un rapporto abbastanza tranquillo, entrambi lo hanno sostenuto in diverse occasioni. Detto questo, non ci sarebbe nulla di male se i due effettivamente hanno condiviso un pranzo, ovviamente sempre per amore della loro bambina. In questo video è possibile vedere Antonino seduto a tavola insieme alla figlia, a quanto pare in un ristorante sul lago ed a riprenderli sarebbe proprio la showgirl e conduttrice argentina. A far insospettire è stata una risata di sottofondo che sembra proprio quella di Belen.

Il video pubblicato e poi cancellato, perchè?

Il video, che è stato girato lo scorso sabato, ha fatto il giro del web. Nei profili di Belen e Antonino non c’è alcuna traccia di questo video. Qualcuno sostiene che uno dei due l’abbia pubblicato, cancellandolo in un secondo tempo per evitare che potessero venire fuori queste voci e chiacchiere.