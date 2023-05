Elettra Lamborghini mentre è a pranzo una fan le chiede un selfie, la sua reazioni diventa virale

0 SHARES Condividi Tweet

Elettra Lamborghini fermata da una fan mentre si trovava a pranzo, che le chiede un selfie. La cantante posta il video e chiede un parere ai suoi follower.

Elettra Lamborghini, una delle cantanti più amate degli ultimi anni in queste ore è stata protagonista di un episodio che ha fatto parecchio discutere. E’ stata proprio la cantante a ripostare questo video su TikTok, scatenando i follower che hanno commentato. Ma cosa è accaduto? Facciamo un pò di chiarezza.

Elettra Lamborghini mentre mangia viene fermata da una fan che le chiede un selfie

Elettra Lamborghini, la ricca ereditiera e cantante italiana in queste ore ha pubblicato un video che è diventato abbastanza virale. Si tratta di un video in cui Elettra chiede divertita ai suoi follower cosa avrebbero fatto al suo posto, in quella precisa situazione. “Che avresti fatto al posto mio?”, chiede Elettra a corredo di un video in cui si vede la cantante parlare con una fan durante il pranzo. Ebbene, Elettra si trovava a pranzo in un ristorante, quando una fan si è avvicinata a lei chiedendole un selfie. Elettra ha acconsentito, ma ha chiesto ai suoi fan cosa avrebbero fatto al suo posto. “Pov: faccio una foto con dei fan mentre mangio…”, ha scritto Elettra a corredo del video che, come abbiamo già anticipato, è diventato virale nel giro di pochi minuti.

La cantante pubblica un video “Che avresti fatto al posto mio?”

I follower hanno commentato ed hanno risposto davvero in tanti. Alcuni hanno commentato sostenendo che la fan è stata abbastanza irrispettosa nell’andare a “disturbare” Elettra durante il pranzo. Molti hanno richiamato all’educazione che purtroppo in questi tempi sta venendo davvero meno. Tanti complimenti per Elettra, che si è mostrata gentile e disponibile nel concedere il selfie in quella data situazione.

In uscita il nuovo disco il prossimo 2 giugno

La cantante è molto social ed è anche abbastanza gentile con i suoi fan. In questi ultimi anni Elettra è riuscita a farsi amare dal pubblico italiano, non soltanto come cantante. Ad ogni modo, il prossimo 2 giugno uscirà il nuovo disco, intitolato Elettraton, e poi partirà con il tour estivo. Ogni estate la cantante presenta un nuovo brano che inevitabilmente diventa un tormentone estivo. Chi lo sa se anche questa estate sarà così.