Elena Guarnieri umilia Chiara Ferragni: “Tu dici “Sentiti libera” ma sei prigioniera del personaggio”

0 SHARES Condividi Tweet

Elena Guarnieri commenta la foto di Chiara Ferragni in mutande e le porge con educazione due domande.

Chiara Ferragni continua ad essere sempre al centro del gossip ed anche al centro di qualche polemica. Proprio lo scorso sabato, la moglie di Fedez ha pubblicato una sua foto che di certo non è passata inosservata. Si è trattato di un selfie di Chiara in slip, ed inevitabilmente sono arrivate una serie di critiche, di insulti ed anche messaggi di indignazione per questa foto. Anche una ragazzina di 11 anni ha criticato Chiara. Ma cerchiamo di fare chiarezza e capire che cosa sia accaduto dopo la pubblicazione di questa foto.

Chiara Ferragni pubblica una foto senza veli e scatena la polemica

Chiara Ferragni nei giorni scorsi ha pubblicato una foto che ha scatenato una polemica infinita sui social. Ebbene, l’influencer ed imprenditrice digitale si è fotografata allo specchio con solo addosso un paio di slip. Per lei sono arrivate insulti, critiche e tanti commenti di indignazione non solo da parte di semplici follower, ma anche noti personaggi del mondo dello spettacolo. Uno tra tutti, Simone Coccia Colaiuta, l’ex compagno di Stefania Pezzopane, ad esempio si è chiesto quale fosse il senso di questo scatto.

Elena Guarnieri fa due domande alla Ferragni

“Il senso di questa foto? Semplice domanda chiedo per conto di un mio amico psicologo“, ha detto Simone. Ad ogni modo, anche Elena Guarnieri, la giornalista, caporedattore e conduttrice del Tg5 ha voluto, seppur con gentilezza ed educazione, porgere due domande alla Ferragni.“Ciao Chiara. Ti senti davvero libera? O qualche volta sei prigioniera del tuo personaggio? Questa foto mi fa tenerezza, perché mi fa propendere per la seconda opzione. Spero di sbagliarmi. Un saluto affettuoso“. Queste le parole della giornalista, alle quali la Ferragni al momento non sembra aver risposto.

Ecco cosa è accaduto all’imprenditrice digitale più famosa di tutti i tempi

Insomma, questo scatto di Chiara, che tra l’altro non è il primo senza veli, non è di certo passato inosservato ed è anche diventato virale. In molti non hanno apprezzato la decisione di Chiara di mostrarsi in mutande, ma la moglie di Fedez ha continuato a ribadire lo stesso concetto, ovvero essere e sentirsi libere di mostrarsi come si vuole, senza paura di essere giudicare.