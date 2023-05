Isola dei Famosi, Enrico Papi fa una gaffe su Totti e Ilary Blasi gli risponde per le rime, il pubblico in studio esplode in una fragorosa risata

0 SHARES Condividi Tweet

Ieri, lunedì 29 maggio è andata in onda un’altra puntata de l’Isola dei famosi, condotta, come al solito, da Ilary Blasi. La conduttrice, affiancata, come sempre da Vladimir Luxurya e Enrico Papi, è stata la protagonista involontaria di una gaffe dello stesso Papi ma, invece di subire la gaffe della quale era destinataria, ha risposto a tono all’opinionista facendo divertire tantissimo il pubblico sia quello da casa che quello in studio che apprezza molto della Blasi il suo avere sempre la risposta pronta e non farsi mai trovare impreparata.

Vediamo cosa è accaduto.

Enrico Papi fa una gaffe con Ilary Blasi ma lei lo sorprende con una risposta che va a segno

All’inizio puntata, la conduttrice ha per prima cosa salutato i suoi due opinionisti, Vladimr luxurya e Enrico Papi. E proprio a quest’ultimo gli ha detto notando che si era vestito come un ufficiale id marina: “Tu vuoi dire qualcosa? Stasera proprio che sei vestito da ufficiale della marina”.

Ed è stato allora che Papi, facendo una gaffe della quale subito dopo si è pentito, le ha risposto facendo un’allusione involontaria all’ex marito di Ilary Blasi, Francesco Totti ex capitano della Roma: “Sembro più che altro un capitano…Oh…Capitano non dovevo dirlo…Scusate…Si, della marina…”.

Ilary Blasi gli risponde e diverte tutto il pubblico

Ilary Blasi, che in più di un’occasione ha mostrato di avere la risposta sempre pronta, ha controbattuto così non mostrandosi affatto in imbarazzo o in difficoltà: “In effetti ho subìto un po’ il fascino”.

E poi ha continuato: “Va bene, va bene…Mi piace Enrico…Mi piace…In effetti ho subìto un po’ il fascino…Vedi…C’era qualcosa alla fine…”.

Il pubblico ha apprezzato tantissimo l’ironia ma anche e soprattutto l’autoironia della conduttrice e è esploso in un fragoroso appaluso. Poi, è stata la volta, però, di Ilary Blasi a fare una gaffe quando ha detto ai concorrenti dell’Isola a proposito di una prova su una barca: “Per alcuni di voi rappresenterà il Titanic…Chi resta a bordo sarà eliminato…”. Ed è stato allora che Papi si è un po’ vendicato e, sempre tra le risate generali e le ha detto: “Partiamo malissimo eh…Scusa…Che partenza”.