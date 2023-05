Da noi a ruota libera, la Fialdini blocca bruscamente l’intervista con Rocio Munoz Morales, sale la tensione in studio

0 SHARES Condividi Tweet

Ieri, a Da noi a ruota libera è andata ospite, tra gli altri, la compagna di Raoul Bova, Rocio Munoz Morales ma l’intervista che le stava facendo la padrona di casa era disturbata dalle chiacchiere di chi era in studio tra il pubblico e così la Fialdini è intervenuta con fermezza per riportare l’ordine e il silenzio. Vediamo cosa è accaduto.

Francesca Fialdini gelida: “Vi prego di fare silenzio”, nessuno parla più

Francesca Fialdini ieri in trasmissione ha intervistato Rocio ma l’intervista stava risultando un po’ difficile perché la conduttrice sentiva dei rumori che disturbavano la conversazione e allora ha fermato bruscamente l’intervista, si è girata verso chi in quel momento non era inquadrato e ha detto con tono fermo che, non solo non ammetteva repliche ma esigeva immediata ubbidienza: “Vi prego di fare silenzio in studio, grazie”.

Nessuno ha parlato più e l’atmosfera si è raggelata.

L’intervista di Francesca Fialdini a Rocio Munoz Morales

Francesca Fialdini ha intervistato Rocio Munoz Morales che, oltre a parlare di sè e della sua carriera, inevitabilmente ha parlato anche del suo rapporto con l’attore Roaul Bova.

Poi Rocio si è dilungata molto sulla bellissima esperienza che ha vissuto accanto a Massimo Ranieri nello show: “Tutti i sogni ancora in volo “ e ha detto: “Abbiamo lavorato tantissimo, ci abbiamo messo cuore e anima tutti, stiamo coccolando la trasmissione, ci teniamo tanto tutti. Con Massimo Ranieri sto imparando, sono un’eterna studentessa“. Poi la Fialdini le ha fatto una sorpresa, ha invitato in studio una persona a cui Rocio tiene tantissimo, Suor Luisa e di lei ha detto. “E’ una forza della natura, viene sempre a vedere i miei spettacoli teatrali».

In trasmissione da Massimo Ranieri, lui le ha detto: “ I sogni devono continuare a volare, non bisogna mai smettere di sognare. A volte i sogni si realizzano, prendete l’esempio del mio grande Napoli. Sognare vuol dire respirare”. E Rocio ha controbattuto: “Che emozione Massimo, che sogno. Voglio ringraziarti per avermi voluta al tuo fianco. Per me è un onore immenso”.

E poi ha raccontato: “Quando avevo 12 anni mia madre mi portò a vedere uno spettacolo in Spagna, era in lingua italiana e si chiamava ‘Pulcinella‘. Ero piccola, ma lì ho capito che volevo fare l’attrice. Una sera ho acceso la TV e ti ho visto cantare una canzone. Quella volta ho capito che Pulcinella eri tu, e la canzone era L’Erba di casa mia”.