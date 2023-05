Da noi a ruota libera, Michele Guardì va ospite e Giancarlo Magalli scrive un post contro di lui e Salvo Sottile

0 SHARES Condividi Tweet

Ieri è andata in onda un’altra puntata di “Da noi a ruota libera”, condotta, come al solito, fa Francesca Fialdini. Tra i vari ospiti che la Fialdini ha avuto nel suo salotto, è andato anche il regista de I fatti vostri, Michele Guardì. A fine puntata, Giancarlo Magalli sui social ha scritto un post al veleno. Vediamo cosa è accaduto.

Qualche tempo fa Salvo Sottile aveva detto così de I fatti Vostri da quando lo conduce lui: “Ormai siamo arrivati a fare quasi l’11% su tutte e due le parti e in termine di telespettatori siamo la trasmissione del daytime più vista di Rai2. Fiorello di share fa di più ma fa meno spettatori perché va in onda la mattina presto. Noi quasi l’11% e oltre un milione di telespettatori ogni giorno».

Invece, su come va il rapporto con Anna Falchi, sua collega in trasmissione ha detto: “Benissimo. Grande sintonia, amicizia, ognuno di noi ha il suo ruolo e non ci sono né screzi né incomprensioni. Ci divertiamo dal primo minuto fino all’ultimo. All’inizio non la conoscevo, pensavo volesse fare la diva e invece è una persona semplice con la quale mi diverto. Una ideale compagna di viaggio».

Lo sfogo di Giancarlo Magalli contro Michele Guardì

Terminata la puntata de Da noi a ruota libera, Giancarlo Magalli, sui social, ha scritto così: “Michele Guardì è stato ospite in parecchi programmi ultimamente, soprattutto a promuovere il suo libro, e non mi ha MAI nominato. Trenta anni di Fatti Vostri non meritano una menzione da parte sua. Cita solo quelli che non ci sono più, come Castagna e Frizzi, ma se per essere citati da lui bisogna morire mi va bene così”.

Giancarlo Magalli, duro attacco a Salvo Sottile

Giancarlo Magalli non ne ha avuto solo contro il regista de I fatti vostri, Michele Guardì ma anche contro l’attuale conduttore della trasmissione. Infatti, sempre su Michele Guardì che non la ha nominato ha dichiarato: “Forse non vuole scontentare Salvo, che da qualche tempo ha iniziato una strana campagna nei miei confronti dicendo che lui ora raddoppia i miei ascolti di un tempo, dimenticando che ora lui ha Fiorello ad aiutarlo ed io avevo il Covid a danneggiarmi e (niente pubblico, niente orchestra, niente ospiti in studio, niente trucco e sartoria, ecc. )e comunque il 7/10% che fa lui ora non è il doppio del 6/9% che facevo io. Ma pazienza. Io sono comunque felice. E vivo”.