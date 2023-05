Chiara Ferragni posta foto con vestiti succinti, una campionessa 11enne la umilia:”Ma che messaggi vuoi mandare?”, la Ferragni le risponde

0 SHARES Condividi Tweet

Chiara Ferragni posta una foto nuda e sui social scoppia il caos. La campionessa 11enne la bacchetta, lei replica.

Chiara Ferragni, l’imprenditrice digitale più famosa al mondo ancora una volta finisce al centro della polemica, sorta sui social. Una vera e propria bufera quella scoppiata qualche giorno fa, quando la moglie di Fedez ha pubblicato sul suo profilo social una foto che la ritraeva in mutande. Chiara era in piedi, davanti allo specchio con solo addosso gli slip e le mani sul seno. Sotto al post sono apparsi tutta una serie di messaggi da parte dei cosiddetti banconisti. Quest’ultimi sono una specie di follower che stanno proprio sui social e che appena un personaggio noto pubblica qualcosa, immediatamente commentano più o meno anche utilizzando le stelle parole. La stessa cosa è accaduto con il post di Chiara. Ma facciamo un pò di chiarezza.

Chiara Ferragni pubblica una foto in mutande e scoppia la polemica sui social

Chiara Ferragni qualche giorno fa ha pubblicato una sua foto che di certo non è passata inosservata. L’influncer si è mostrata così in mutande ed ha messo la foto su Instagram. Come già anticipato, Chiara si è fotografa davanti allo specchio, con solo addosso un paio di slip e le mani sul seno. I cosiddetti balconisti hanno iniziato a commentare, e nello specifico uno di loro ha scritto “Prevedo branchi di boomer scandalizzati e borbottanti”. Per chi non lo sapesse, i boomer sono invece quei follower nati tra gli anni 50 e 60.

L’11enne campionessa di equitazione bacchetta l’imprenditrice digitale

Tra i tanti commenti apparsi sotto al post, non sono passati inosservati quelli di alcune bambine. Una di queste è stata l’undicenne campionessa di equitazione G, che ha ammesso di comprare tante cose firmate Chiara Ferragni ma anche bacchettato la moglie di Fedez. «Qual è il messaggio per noi ragazzine? Che per farci notare dobbiamo metterci nude? Io non lo trovo un bel messaggio da mandare», questo il commento della campionessa.«Mia mamma ha 34 anni… se mettesse una foto così io mi sentirei malissimo, penserei che mi devo vergognare del suo comportamento». Questo ancora il commento della campionessa, al quale ha fatto seguito quello di un’altra ragazzina. «Se vedessi mia mamma fare una cosa del genere, rimarrei scioccata».

La replica di Chiara

Non è tardata ad arrivare la risposta dell’influencer, che ha voluto rispondere così al commento della campionessa.«Il messaggio per tutte, ragazzine e non, da parte mia è molto semplice: nessuno ci può giudicare o farci sentire sbagliate. Pubblicare una foto così non dovrebbe far vergognare nessuno ed anzi, dimostrare che ognuno è libero di essere se stesso e celebrarsi quando si sente di farlo. Perchè una donna in intimo si deve vergognare del suo corpo? Perchè deve aver paura di dare un’idea sbagliata invece che sentirsi bene dentro la sua pelle? Ci hanno insegnato che le donne non possono osare, e questo è uno dei tanti modi che io utilizzo per prendermi la libertà che tutti dovremmo avere.Faccio incazzare i puritani? Missione compiuta allora».