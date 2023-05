Chiara Ferragni umiliata dopo che pubblica una foto “Fatti aiutare”

0 SHARES Condividi Tweet

Chiara Ferragni, l’imprenditrice digitale finisce al centro delle critiche per l’eccessiva magrezza. In molti l’accusano di essere troppo magra e anoressica.

Chiara Ferragni è una delle influecer più famose al mondo e l’imprenditrice digitale per eccellenza. La moglie di Fedez è molto attiva sui social come ben sappiamo, dove condivide tanti aspetti della sua vita privata e professionale. La Ferragni però, proprio per questa esposizione mediatica spesso finisce al centro delle critiche e delle polemiche. Molti haters non perdono occasione per scagliarsi contro di lei. Lo stesso è accaduto proprio nelle scorse ore, quando in molti hanno criticato Chiara per essere troppo magra. Ma vediamo nel dettaglio che cosa è accaduto e cosa le hanno scritto.

Chiara Ferragni pubblica una foto e mostra un fisico piuttosto magro e asciutto

Chiara Ferragni, l’imprenditrice digitale per eccellenza continua a far parlare di se. Non passa giorno in cui Chiara non finisca al centro di qualche critica o polemica. Da sempre molto attiva sui social, forse è proprio per questa “eccessiva” esposizione mediatica che l’influencer è oggetto di critiche. Gli haters, come già abbiamo avuto modo di anticipare, non perdono occasione nel criticare Chiara per alcune sue iniziative, per il suo rapporto con Fedez o per il fatto che condivida troppo le immagini anche private dei figli Leone e Vittoria.

L’imprenditrice criticata e accusata di essere anoressica

Proprio nelle scorse ore, l’influencer è stata presa di mira dopo aver pubblicato una sua foto su Instagram, dove è apparsa particolarmente magra. La Ferragni è stata tanto criticata e accusata di soffrire di anoressia. “Ma sei anoressica, fatti aiutare da un nutrizionista“, ha scritto un utente sotto alla foto in questione che ritrae Chiara con un abbigliamento che mette in mostra le sue braccia effettivamente molto magre. “Hai i lineamenti alterati per la troppa magrezza, l’anoressia è un male, svegliatevi”, ha scritto ancora un altro utente.

La Ferragni non risponde alle critiche

Un follower della Ferragni ha detto che Chiara ha purtroppo un fisico troppo pelle e ossa, parlando di campanelli d’allarme per eventuali disturbi alimentari o problemi di salute mentale. A differenza delle altre volte, in cui Chiara ha in qualche modo replicato alle critiche, questa volta ha evitato di rispondere ed ha lasciato che questa polemica finisca da sola.