Concertone 1 maggio, Emma Marrone fa una dedica da brividi al padre

Emma Marrone, la cantante salentina protagonista del Concertone del 1 maggio. Medley e dedica emozionante per il papà Rosario.

Concertone del 1 maggio, Emma Marrone una delle protagoniste principali. La cantante salentina con la sua voce e non solo, con una dedica commovente ha letteralmente conquistato tutti. L’ex allieva di Amici è stata la regina della serata di ieri, del 1 maggio. Sul palco ha cantato ed ha anche dedicato una bellissima poesia al padre. Ma vediamo nel dettaglio cosa è accaduto.

Concertone del 1 maggio, Emma Marrone la protagonista principale della serata

Nella giornata di ieri, lunedì 1 maggio si è tenuto il classico concertone del Primo Maggio a Piazza San Giovanni a Roma che è stato presentato ancora una volta da Ambra Angiolini. Al suo fianco Biggio, che tutti noi abbiamo avuto modo di conoscere meglio in questi anni a Viva Rai 2. Diversi gli artisti che si sono esibiti proprio sul palco per festeggiare insieme questa festa dei lavoratori. Tra questi Lazza, Piero Pelù, Mr Rain, Tananai e poi ancora Levante, Ariete ed Emma Marrone.

Medley e poesia dedicata al padre Rosario scomparso a settembre

La cantante salentina proprio in questi giorni ha presentato un nuovo singolo, intitolato Mezzo Mondo che è uscito esattamente lo scorso 28 aprile. Emma ha portato in scena un medley dei suoi pezzi più importanti e più amati di sempre, come Cercavo amore, Stupida allegria e poi Io sono bella e La mia città che ha anche presentato all’Eurovision Song Contest nel 2018. Nonostante la pioggia, Emma si è esibita ed ha conquistato tutti, tanto che la sua esibizione è diventata virale.

Il saluto alla sua famiglia, grande emozione per la cantante salentina

Dopo la sua esibizione, Emma ha fatto una speciale alla sua famiglia e nello specifico a papà Rosario che è venuto a mancare lo scorso mese di settembre per via di una leucemia. La cantante salentina ha letto una poesia di Virginia Wolf intitolata “Resta viva”, che è un inno alla vita. Poi ha salutato la sua mamma Maria ed il fratello Francesco, mandando anche un bacio al suo papà guardando il cielo. Sicuramente è stato un momento molto emozionante per tutti.