L’Isola dei famosi, Ilary Blasi asfalta Enrico Papi in diretta, le sue parole non ammettono replica

La maretta tra Ilary Blasi ed Enrico papi non sembra affatto inventata dai giornali e, se pur con eleganza, maestria ed ironia, la Blasi l’ha sottolineata in puntata e ha rimesso al posto suo Enrico Papi. Vediamo cosa è successo.

Valerio Staffelli di Striscia la notizia porta il tapiro ad Enrico Papi

Dopo tutte le voci di crisi e di tensioni tra la conduttrice dell’Isola dei famosi e uno dei suoi opinionista, Enrico Papi, Valerio Staffelli, inviato di Striscia la notizia gli ha portato il tapiro ed Enrico Papi è stato al gioco.

Verio Staffelli gli ha chiesto: “Perché l’ha fatto? Soffre il fatto di non essere il conduttore?”. E Papi gli ha risposto: “No. Quando faccio televisione io sono molto spontaneo. In quel momento mi è semplicemente passato per la testa di prendere la busta. Sono fatto così” e poi, ancora: “Non ho litigato con Ilary e non mi cacciano dal programma“.

Infatti, a Staffelli Papi ha detto che non sa spiegare perché ha quegli atteggiamenti, che comunque lui non è una persona normale ma ha anche precisato che: “Non mi cacciano. Se mi hanno messi dei paletti? Non è vero”.

Ilary Blasi lo stronca in puntata

Ilary Blasi, in apertura di puntata ha presentato così Enrico Papi per prenderlo in giro e, forse per sottolineare, ancora una volta, il suo atteggiamento sbagliato: “Fresco di Tapiro” e lui ha subito controbattuto: “Purtroppo il Tapiro l’ho preso per colpa tua, io non c’entravo nulla” e lei l’ho ha asfaltato così: “È sempre colpa mia, adoro”..

Il popolo del web si schierato, in massa, con la conduttrice e sui social ha scritto così: “Si sente più la sua voce che quella di Ilary, bisognerebbe avere un minimo rispetto dei ruoli”, o anche “Enrico Papi deve capire che Ilary è la conduttrice”.

Poi la puntata è filata liscia con il solito siparietto tra Ilary Blasi e Vladimir Luxuria. L’opinionista ha provato, ancora una volta, a far parlare la Blasi in tedesco e lei, stando al gioco e nominando il fidanzato Bastian ormai in ogni puntata e così sottolineando, se ancora ce ne fosse bisogno che Francesco Totti nella sua vita non esiste proprio più, ha detto: “Oggi ti dico che sarò scomoda, andrò contro corrente e non avrò paura a fare il Bastian contrario”.