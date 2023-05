Oggi è un altro giorno, Giorgio Mastrota rivela per la prima volta: “Perché è finito il matrimonio con Natalia Estrada, non è come hanno raccontato i giornali”, Serena Bortone spiazzata

0 SHARES Condividi Tweet

Ieri è andata in onda un’altra puntata de Oggi è un altro giorno, la trasmissione condotta da Serena Bortone che, ad oggi, non si sa ancora se sarà alla conduzione del programma anche l’anno prossimo o, piuttosto, verrà sostituita da qualche altra collega.

Ospite della Bortone, ieri, è stato Giorgio Mastrota che ha parlato, tra le altre cose, anche della sua prima moglie, Natalia Estrada. Vediamo cosa ha detto.

Giorgio Mastrota: “Il matrimonio con Natalia Estrada è finito per questo motivo”

Giorgio Mastrota ha detto così a proposito dell’incontro con la sua prima moglie, Natalia Estrada: “Era bellissima. A colpo d’occhio, sono arrivato lì, c’erano le prove per questa trasmissione. C’era questa ragazza mora, spagnola, travolgente. Fisicamente sono rimasto molto colpito”.

Poi dal matrimonio nacque Natalia Junior, che oggi è mamma di due bambini. Quando finì la storia d’amore tra Mastrota e Natalia Estrada lui soffrì molto: “Allora ne parlavano tutti. Era il 1998, Natalia era piccola, aveva 3 anni” e poi ha anche raccontato: “Dopo 2 anni è nato Federico da un rapporto burrascoso, ma allora per me fu complicato. All’inizio l’ho vissuta male. Natalia stava un po’ con la mamma e un po’ con me. E i giorni in cui stavo con mia figlia ero completamente dedicato a lei”. Poi Mastrota ha rivelato perché il matrimonio è finito: “Era passato che fosse stata colpa sua, ma non è così. Alla fine avevamo bruciato le tappe, tutti e due avevamo attraversato un momento così, ci eravamo distratti. Solo che probabilmente la sua distrazione si è vista un po’ di più e ha continuato, io ho fatto un po’ lo sciocchino. È successo, potevamo forse riuscire a riavvolgere il nastro, ma tutto sommato è stato meglio così”.

E poi ha anche detto : “Io sono stato traditore a lungo, forse era la mia natura, non lo so. Ma non lo sono più”.

Come sono i rapporti oggi con la ex moglie

Oggi Giorgio Mastrota è sposato con la sciatrice ed alpinista Floribeth Gutierrez ma della Estrada dice: “Ci sentivamo di più quando Natalia Junior

era piccola. Adesso che Natalia ha preso la sua strada, non siamo rimasti amici, non andiamo fuori tutti insieme, ma se dobbiamo sentirci ci sentiamo”.