Isola dei Famosi, Enrico Papi diretto con Cristina Scuccia: “Attenta a come parli”, grande imbarazzo in studio

L’Isola dei famosi sta andando avanti e, come accade in ogni edizione, più passano i giorni e più i naufraghi si sentono fragili e vivono giorni difficili. Questo accade un po’ a tutti a rotazione e in questi giorni sta accadendo anche all’ex suora Cristina Scuccia attorno alla quale gravita tanta attenzione dopo alcune sue frasi che hanno lasciato intendere i suoi gusti in tema di amore.

Vediamo cosa è accaduto in puntata e che consiglio le ha voluto dare l’opinionista Enrico Papi che, tra l’altro, qualche giorno fa è stato destinatario di un tapiro consegnatogli da Valerio Staffelli inviato di Striscia la notizia per alcuni atteggiamenti un po’ sopra le righe che ha tenuto in trasmissione e che hanno dato non poco fastidio alla conduttrice Ilary Blasi.

Vladimir Luxuria non usa mezzi termini con Cristina Scuccia

Cristina Scuccia, alla domanda diretta fattale da alcuni naufraghi e cioè se le piacciono gli uomini o le donne, lei ha risposto: “Mi piacciono le persone…” e così Vladimir Luxurya le ha chiesto cosa pensa delle parole che ha usato un po’ di tempo fa Papa Francesco:“Disse che la castità non era più un dogma per i sacerdoti…Dovrebbe essere la stessa cosa per le suore?” e la Scuccia ha detto di no e poi Luxurya ha continuato: “Se tu sei suora e ti innamori ti togli il velo?”. E la Scuccia, senza giri di parole, le ha risposto: “A me basta questo…”. E poi ha anche aggiunto: “Io avevo sottovalutato tanto questa esperienza…Tutti i vuoti dentro si sono amplificati…E si amplificano le mancanze…Io sto meditando su cosa fare domani…Sono in quella fase di scoperta…Penso all’amore … Credo nell’amore libero …”. E così Vladimir Luxuria ha concluso dicendo che tutto può accadere e la Scuccia ha confermato: “Tutto può succedere…Assolutamente sì…”.

Enrico Papi diretto con Cristina Scuccia: “Stai molto attenta a come parli”

Poi è intervenuto l’altro opinionista, Enrico Papi che ha voluto dare un consiglio alla Scuccia e le ha detto:

“Non stai prestando il fianco a tutte le provocazioni, anche a quelle di Vladimir Luxuria…Stai molto attenta a come parli…Sei fragile e ci sono dei volponi…Quando rispondi fai attenzione…”.