Matteo Berrettini al Met Gala senza Melissa Satta, ecco perchè

Matteo Berrettini al Met Gala da solo senza Melissa Satta. L’assenza misteriosa dell’ex velina non passa inosservata.

Matteo Berrettini, il famoso tennista che in questi mesi è stato sotto i riflettori per via della sua vita sentimentale, è stato avvistato nelle scorse ore al Met Gala, ma da solo. Tutti si sono chiesti il motivo dell‘assenza di Melissa Satta, la sua fidanzata. Non è stata invitata forse? Ecco cosa sta accadendo.

Matteo Berrettini, il famoso tennista ancora una volta sotto i riflettori

Matteo Berrettini, il famoso tennista che è stato sotto i riflettori in questi mesi per via della sua relazione con Melissa Satta, ha preso parte al Met Gala da solo, senza la sua compagna. L’assenza di Melissa Satta di certo non è passata inosservata ed in molti si sono chiesti quali potesse essere il motivo della sua assenza. Matteo è tornato sul red carpet del Met Gala a distanza di due anni dall’ultima volta, quando si era presentato con un look total black.

Il tennista al Met Gala da solo, grande assente Melissa Satta

Come già anticipato, ad incuriosire è stata l’assenza della fidanzata del tennista, ovvero Melissa Satta. Qualcuno ha ipotizzato che ci possa essere aria di crisi, ma come stanno davvero le cose? L’assenza dell’ex velina non è di certo passata inosservata, anche per il fatto che due anni fa Berrettini ha portato con se la fidanzata, nonchè collega Ajla Tomljanovic.

Nessuna traccia della fidanzata, aria di crisi?

Ad ogni modo, andando sul profilo di Melissa si è potuto appurare che l’ex velina si trova a New York in queste ore proprio come il fidanzato. I due sono quindi insieme, ma molto probabilmente per la giornata di ieri avevano dei programmi diversi. Qualcuno ha fatto sapere che forse la Satta semplicemente non è stata invitata e non ha potuto prendere parte a questo evento di grande rilevanza.

Scelta strategica per evitare ulteriori critiche?

“Melissa non ha ricevuto l’invito e non è quindi potuta andare al prestigioso evento”, ha scritto un utente. Ed ancora un altro ha commentato dicendo “Se l’avesse fatto, di sicuro ce ne sarebbe traccia sui social”. Insomma, l’assenza dell’ex velina non è di certo passata inosservata. Matteo Berrettini non ha assolutamente detto nulla sull’evento, non ha pubblicato alcuna storia su Instagram, ne un post così come aveva fatto invece nel 2021. Molto probabilmente, visto quanto accaduto in questi mesi, Matteo ha preferito evitare che si continuasse a parlare e criticare la sua vita privata ed ha scelto di andare da solo.