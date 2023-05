Amici, Cricca dopo l’eliminazione scrive un post per Maria De Filippi

0 SHARES Condividi Tweet

Amici, dopo l’eliminazione Cricca ha rotto il silenzio sui social ed ha parlato del suo percorso. Ecco le parole per Maria De Filippi.

Cricca, uno degli allievi più amati di questa ultima edizione di Amici di Maria De Filippi è stato eliminato lo scorso sabato e di conseguenza, ha rotto il silenzio. Dopo una lunga ed anche particolarmente tesa puntata, andata in onda lo scorso sabato, l’allievo di Lorella Cuccarini è stato eliminato. E’ tornato su Instagram nelle ore successive ed ha parlato di questo suo percorso all’interno del programma, ed ha anche espresso il suo parere su Maria De Filippi. Ma cosa ha detto Cricca?

Amici di Maria De Filippi, eliminato Cricca

Le parole dell’ex allievo per Maria De Filippi

“Grazie Maria!! Per tutto quello che solo tu e nessun altro al mondo sa, ti voglio veramente bene”, ha scritto Cricca che ha voluto ringraziare la conduttrice. Giovanni però, non si è di certo dimenticato di ringraziare la sua insegnante, che in questi mesi lo ha sostenuto in tutto e per tutto. “Mi hai voluto e ci sempre stata, non lo dimenticherò mai”, ha detto Cricca parlando della Cuccarini. Inaspettatamente però, l’ex allievo di Amici ha anche rivolto un pensiero a Rudy Zerbi ed Arisa, dicendo di loro di essere super e invitandoli a mangiare una piadina in Romagna.

Giovanni e le parole a sorpresa per la sua insegnate

Riguardo il suo futuro, Cricca ovviamente non sa cosa potrebbe accadergli. Ad ogni modo, l’ex allievo non ha mai nascosto di aver paura di quello che potrà accadergli adesso che non è più un allievo di Amici. Alcune critiche che ha ricevuto in questi mesi dai giornalisti sicuramente lo hanno demoralizzato. I fan però, non hanno potuto non confortarlo e supportarlo, così come hanno fatto in questi lunghi mesi.