Francesco Totti, il figlio Cristian Totti festeggia i 18 anni della fidanzata, la festa è incredibile

Cristian Totti, speciale festa per i 18 anni della fidanzata Melissa. Immagini di questa super festa, fuochi d’artificio, torta a diversi piani e karaoke.

Cristian Totti, il figlio dell’ex capitano della Roma e di Ilary Blasi nella giornata di ieri ha festeggiato i 18 anni della sua fidanzata. Dalle sue stories su Instagram, i fan hanno potuto ammirare immagini di questa festa che è stata davvero magnifica. Ovviamente i festeggiamenti sono stato sfarzosi. Invitata anche Chanel, la sorella di Cristian che ha condiviso anche diverse immagini sui suoi profili social.

Cristian Totti partecipa alla festa di compleanno della fidanzata Melissa

Cristian Totti partecipa alla festa di compleanno della fidanzata Melissa che ha compiuto 18 anni. La giovane non si è proprio risparmiata in sfarzi e dettagli di gran lusso per questa sua festa di compleanno. Diverse le immagini che i fan hanno potuto ammirare sui social, attraverso i profili di Cristian e di Chanel, la sorella.

Melissa Monti compie 18 anni, festa sfarzosa e di gran lusso

Melissa Monti ha indossato per l’occasione un vestito piumato total green ed ha potuto mostrare un fisico davvero scolpito. Tanta musica, palloncini, karaoke ed una torta a più piani e tanti fuochi d’artificio. Insomma, è stata una festa davvero strepitosa, in grande stile. Per l’occasione, il figlio di Francesco Totti ha indossato uno smoking nero. Come già abbiamo avuto modo di anticipare, per l’occasione era presente anche Chanel Totti, la quale ha scritto alla cognata “Sei la più bella”.

Presente anche Chanel Totti, la storia d’amore tra i due fidanzatini

Cristian sta insieme a Melissa da circa un anno ed i due sono molto innamorati. Il figlio dell’ex capitano della Roma e della conduttrice, ha 17 anni ed ha deciso di vivere questa storia d’amore con Melissa lontano dai riflettori. Proprio per questo motivo, della giovane Melissa non si hanno molte informazioni. Lui, invece, ha deciso di seguire le orme del padre ed è un attaccante nell’under 18 della Roma. I due sono usciti allo scoperto proprio qualche mese fa, quando lei lo ha accompagnato allo stadio, tifando per lui. Dopo quel momento, anche Cristian ha postato diverse foto insieme alla sua fidanzata, ufficializzando questa storia d’amore, facendole delle dediche piuttosto importante e cariche d’amore.