Gigi-Uno come te, Pio e Amedeo ridicolizzano Fabio Fazio in diretta “Non si fa così”, la reazione di Gigi D’Alessio

Ieri è andata in onda, in diretta, la puntata dello spettacolo di Gigi D’Alessio, Gigi uno come te. Sul palco, insieme al cantautore, tantissimi amici, cantanti e non, che hanno allietato la serata e accompagnato il grande Gigi D’Alessio nel suo percorso artistico musicale duettando con lui sia canzoni del padrone di casa che canzoni proprie insieme all’ex compagno di Anna Tatangelo. La serata è stata bellissima, allegra e, a tratti, commuovente con un pubblico ad applaudire che conosceva perfettamente a memoria tutte le canzoni di Gigi D’Alessio e che le cantava insieme a lui. Spesso, D’Alessio ha lasciato anche cantare da solo il pubblico che era lì ad applaudirlo perché lo spettacolo di vedere tutti insieme cantare ogni singolo verso delle sue canzoni era davvero molto entusiasmante. Ma sul palco, oltre cantanti, sono saliti anche Pio e Amedeo, il duo comico foggiano che non ha evitato di fare una battuta sull’addio di Fabio Fazio alla azienda Rai e, in particolar modo, a Rai Tre. Vediamo cosa hanno detto.

Pio e Amedeo lanciano una stoccata a Fabio Fazio: “Poverino”

Ieri, sul palco di Gigi – Uno come te, sono saliti, tra gli altri, Pio e Amedeo che hanno, inevitabilmente, fatto una battuta contro il

conduttore e giornalista di Che Tempo Che Fa, Fabio Fazio ma prima ad essere stata presa di mira è stata tutta la vicenda che ha visto Amadeus al centro del gossip per la frase di Fiorello che ha sostenuto che Amadeus non fosse poi tanto convinto quest’anno di condurre il Festival di Sanremo e, allora, l’esordio del duo comico è stata con questa frase: “Gigi, ti sei accasato qui in Rai ormai. Hai sentito di Amadeus a Sanremo? Ce lo prendiamo noi il Festival”.

Poi, su Fabio Fazio: “Quel poverino di Fazio lo hanno costretto ad andare a guadagnare 10 milioni su Nove, poverino, non si fa”.

Pio e Amedeo fanno una battuta anche su Lucia Annunziata

E dopo non è mancato anche il cenno all’addio di un altro volto Rai, Lucia Annunziata e hanno detto così: “Pure l’Annunziata se ne è andata, puoi prenderti il suo posto”. Gigi D’Alessio è parso molto divertito dalle battute di Pio e Amedeo e per nulla preoccupato per quel modo loro di essere irriverenti e di non preoccuparsi affatto del politicaly correct.