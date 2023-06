Gigi-Uno come te, Gigi D’Alessio emoziona tutti con il riferimento alla fidanzata: “Cosa ho fatto per lei”

0 SHARES Condividi Tweet

Ieri, giovedì 01 giugno, Gigi D’Alessio è salito sul palco di Piazza del Plebiscito, a Napoli per lo spettacolo meraviglioso che è piaciuto davvero a tutti, Gigi D’Alessio-uno come noi.

Lo spettacolo è stato molto vario perché D’Alessio non si è limitato a cantare ma sul palco con lui ha voluto anche Pio e Amedeo e altri personaggi del mondo dello spettacolo non soltanto colleghi cantanti.

Durante lo show, D’Alessio ha fatto anche un accenno tenerissimo alla sua fidanzata che gli ha anche regalato il quinto figlio. Vediamo cosa ha detto.

Gigi D’Alessio fa un accenno alla fidanzata

Gigi D’Alessio, ieri sera, ha entusiasmato e tutte le persone che erano a Piazza del Plebiscito per lui che non sono di certo rimaste deluse.

Gigi D’Alessio è sembrato il primo a divertirsi per lo spettacolo che stava regalando al suo pubblico e poi, ad un certo punto, in modo molto discreto ma significativo, ha detto così regalando un pensiero alla sua fidanzata e mamma del suo quinto figlio, Denise Esposito prima di cantare la sua canzone dedicata proprio a lei: “Si te sapesse dicere”: “Ho scritto una canzone dedicata alla persona che amo, ma le canzoni sono di tutti e ora è un po’ anche vostra”.

Tutti gli ospiti di Gigi D’Alessio

Ieri, sul palco di “Gigi – Uno come te – Ancora insieme” sono saliti numerosi colleghi e amici del padrone di casa, tra questi Biagio Antonacci, Elodie, Max Pezzali, Pio e Amedeo, Tananai, Lazza, Geolier, Serena Rossi, Alessandro Siani, LDA, Nino D’angelo, Enzo Gragnaniello, Clementino che ha definito Gigi D’Alessio il suo fratello maggiore e che gli ha ripetuto più volte di volergli un grand bene (oltre a dare appuntamento per The Voice senior, il programma condotto da Antonella Clerici), Alex Britti e Ciccio Merolla.

Gigi D’Alessio non ha cantato solo i suoi brani, tra i quali “Quanti amori”, “Una magica storia d’amore”, “Mon amour” , “Como suena el corazon”, “Non dirgli mai” e “Buongiorno” ma ha anche duettato con i suoi amici cantando loro canzoni.

D’Alessio ha voluto che ad accompagnarlo fossero

14 violini mentre per la band ha voluto il maestro Adriano Pennino a dirigerlo.

Per il coro, invece, le voci erano quelle di Silvia Aprile, Fernanda Caporale, Fabrizio Palma, Rossello Ruini, Riccardo Rinaudo.