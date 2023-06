Sonia Bruganelli durissima sui social: «La dobbiamo smettere»

0 SHARES Condividi Tweet

Sonia Bruganelli è sempre molto attiva sui social e spesso usa questo mezzo per esprimere il suo pensiero; a volte si può essere daccordo con lei, altre volte no ma una cosa bisogna riconoscergliela, è sempre diretta e vera e dice esattamente quello che pensa non preoccupandosi minimamente delle reazioni che la sua idea può suscitare. Se per lei è giusta la rende pubblica e delle conseguenze poco le importa. Infatti, non è amatissima ma chi la segue sa che da lei ci si può aspettare solo una assoluta onestà intellettuale. Ieri, è apparso sui social un suo pensiero sulla atroce fine che ha fatto una ragazza di soli 29, al settimo mese di gestazione, anni in attesa del suo primo bambino, morta per mano del suo compagno e padre di quel bambino che non nascerà mai. Vediamo cosa ha detto la Bruganelli prendendo una posizione durissima anche in qualità di mamma di un foglio maschio.

Il post di Sonia Bruganelli sulla morte di Giulia Tramontano per mano del suo compagno

Sonia Bruganelli, moglie di Paolo Bonolis e mamma di tre figli di cui uno maschio, saputa la notizia che la ragazza Giulia Tramontano è stata ritrovata morta e ad ucciderla è stato il compagno, Alessando Impagnatiello ha scritto così sul suo profilo Instagram: «Giulia potrebbe essere mia figlia ma potrebbe essere anche la fidanzata di mio figlio”.

E poi ha proseguito così: “Insegniamo ai nostri figli maschi il rispetto per la vita ma insegniamogli anche il coraggio di ammettere a sè stessi e agli altri di non essere in grado di gestire sentimenti e responsabilità».

E poi, ancora: «Scappare e annientare il “problema” è la scelta più facile solo per i vigliacchi e i pavidi. Smettiamo di difendere i nostri figli a prescindere da quando sono degli studenti. Hanno sempre ragione, c’è sempre una scusante, non è mai colpa loro, perché incolpare loro sarebbe ammettere a noi stessi che non stiamo facendo un buon lavoro come genitori. Insegniamo ai nostri figli maschi a vincere la paura di avere paura e a non cercare sempre un alibi per i propri errori”.

E poi ha concluso il suo post così: “ Questa mattina sono addolorata, indignata ma sono anche molto, molto preoccupata».

L’avvertimento del pm a tutte le donne

Il pm, che segue la tristissima vicenda della morte di Giulia, ha voluto fare un appello alle donne: «Non andate all’ultimo appuntamento».