Luca Argentero, “La moglie non è al suo livello”, bordata a Cristina Marino

Luca Argentero e la moglie Cristina Marino, genitori di due bellissimi bambini, Nina Speranza e Noè Roberto, sono una copia affiatatissima e innamoratissima ma, sui social non sono molto amati perché in tanti li accusano di non essere modesti ma, piuttosto, di credersi superiori e, dunque, di essere boriosi. Per questo spesso li attaccano e li criticano e altrettanto spesso loro risponde a tono smontando le critiche. Vediamo cosa è successo dopo che Luca Argentero ha dedicato delle belle parole alla moglie per il suo 32esimo compleanno.

Luca Argentero fa una dedica alla moglie per il suo compleanno, Cristina Marino ha compiuto 32 anni

Cristina Marino ha compiuto 32 anni lo scorso 31 maggio e il marito Luca Argentero, sui social ha scritto così: «Auguri amore mio… abbiamo appena cominciato» e lei gli ha immediatamente risposto con un cuore pieno di amore.

Ma i fan, come spesso accade a questo coppia, non hanno apprezzato questo messaggio e hanno commentato così il loro tenero e innamorato botta e risposta: «Luca è il top ma lei non è al suo livello e poi è molto boriosa», e, ancora riferendosi alla critica mossa da Cristina Marino ad una maestra, rea a suo dire di aver malmenato un bambino in gita: «Io le direi di non dare giudizi su maestre e gente che lavora» e, anche «Mi sei scaduto pure tu… questa ragazza è bellissima, ha un fisico da urlo ma è riuscita nell’ardua impresa di rendere insopportabile anche te».

Luca Argentero e Cristina Marino, si scrivono spesso sui social

Qualche giorno fa, Luca Argentero aveva scritto sui social che, a breve, avrebbe ricominciato a girare la fiction amatissima, Doc nelle tue mani e, per questo aveva postato una sua foto con il camice da medico. La moglie, scherzando gli aveva chiesto se effettuasse anche visite e domicilio e lui, per tutta risposta, stando al gioco, le aveva chiesto dove le facesse male. Questo scambio di battute aveva molto divertito i social che, però, non smettono mai di criticarli. Chissà se, in fondo in fondo, non è solo gelosia e invidia per una coppia tanto appagata dalla vita.