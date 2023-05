Ore 14, Milo Infante rompe il silenzio e scrive un post sul suo futuro in Rai

0 SHARES Condividi Tweet

Milo Infante, il conduttore di Ore 14 potrebbe passare su Rai 1? A rompere il silenzio dopo tante indiscrezioni è stato proprio lui, ma cosa ha riferito?

Milo Infante è un noto conduttore di casa Rai. Da diverso tempo è al timone di un programma che va in onda su Rai 2, intitolato Ore 14, dove affronta diversi casi di cronaca. Ad ogni modo, in queste ore sono tante le voci che vedono Milo Infante prossimo al passaggio su Rai 1, nella fascia pomeridiana. Adesso, a svelare come stanno davvero le cose è stato proprio lui. Ma cosa ha riferito?

Milo Infante, mistero sul suo futuro professionale

Milo Infante, il conduttore di Ore 14 la trasmissione che va in onda su Rai 2 in queste ore ha parlato del suo futuro professionale. Sono tante le voci che lo vedono prossimo conduttore di Rai 1, al timone di un programma pomeridiano e dopo tante indiscrezioni nelle scorse ore a parlare è stato proprio lui, il quale ha pubblicato un post su Instagram. Intanto in questi giorni Milo non è andato in onda per dare spazio al Giro d’Italia e tornerà il prossimo lunedì 29 maggio su Rai 2 con Ore 14.

Il conduttore di Ore 14 pubblica un post sui social e fa chiarezza

Tornando al suo futuro professionale, a quanto pare Milo resterà al timone della trasmissione di Rai 2 anche per il prossimo anno. Lo stesso conduttore, attraverso un post su Instagram ha assicurato che una volta conclusa questa stagione, tornerà l’11 settembre sempre con Ore 14.“Cari amici, Ore 14 torna in diretta lunedì 29 maggio fino al 30 giugno. E dall’11 settembre per tutta la stagione. Noi ci saremo, e voi?”, ha scritto nel post il conduttore che ha così allontanato tutte le voci circa il suo passaggio a Rai 1.

Ore 14, continua il successo della trasmissione di Rai 2

Non è di certo una novità il fatto che il programma da lui condotto abbia ottenuto un grande successo in questi anni, confermandosi una delle trasmissioni più amate dai telespettatori italiani e di casa Rai. La trasmissione Ore 14 è giunta alla sua terza edizione e come sempre, giorno dopo giorno, il conduttore affronta diversi casi di cronaca che purtroppo sono avvolti nel mistero.