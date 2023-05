Manila Nazzaro, il suo nuovo amore è un ballerino di Ballando con le stelle

0 SHARES Condividi Tweet

Manila Nazzaro ha un nuovo amore, svelata l’identità dell’uomo misterioso è un volto di Ballando con le stelle.

Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso sono stati insieme per diversi anni, hanno partecipato anche a Temptation Island e si sono fatti conoscere anche come coppia. Ad ogni modo, improvvisamente dopo la partecipazione di Manila al Grande fratello vip, è arrivata la notizia della loro separazione. Nelle scorse ore a parlare è stato Lorenzo Amoruso che ha rivelato alcuni retroscena inediti ed ha anche sostenuto che la sua ex compagna abbia un nuovo compagno. A distanza di qualche ore da queste rivelazioni, è stata svelata proprio l’identità del nuovo amore di Manila. Ma chi è l’uomo misterioso che l’ex Miss Italia sta frequentando?

Manila Nazzaro ha un nuovo compagno, l’indiscrezione del portale Today

Manila Nazzaro dopo la fine con Lorenzo Amoruso avrebbe un nuovo compagno. A svelare questo retroscena nelle scorse ore è stato Lorenzo Amoruso, il suo ex ed a poche ore da queste rivelazioni, è stata svelata l’identità del nuovo amore dell’ex Miss Italia. A fare un pò di chiarezza in queste ore è stato il portale Today, che ha fatto il nome di Stefano Oradei. Quest’ultimo è un ballerino professionista, conosciuto per aver partecipato a Ballando con le stelle.

Stefano Oradei, è lui l’uomo misterioso che ha fatto breccia nel cuore dell’ex Miss Italia?

Come già abbiamo avuto modo di anticipare, nei giorni scorsi Lorenzo Amoruso durante una diretta Instagram con Biagio D’Anelli, l’ex calciatore ha fatto una insinuazione piuttosto pesante.“Dopo pochissimi giorni che avevamo rotto probabilmente già prima, mi viene da pensare si frequentava già con un altro. Ci sono le prove”. Queste le parole dell’ex di Manila, il quale ha aggiunto che tutti coloro che vivono a Roma sanno bene di questa relazione tra Manila e questo “presunto fidanzato”.

Lo sfogo di Lorenzo

“Vengono dette delle cose brutte e direi anche in maniera di vigliaccheria esagerata. Non è giusto“, aveva detto ancora Lorenzo che è apparso un fiume in piena contro la sua ex.“Potrei dire tante cose, ma la cattiveria con la quale mi ha trattato tenendomi lontano tre mesi e mezzo dicendomi fatti curare, sei malato, solo perchè perdevo un po’ di tempo con la playstation”.