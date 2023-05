Lorenzo Amoruso parla della rottura con Manila Nazzaro e lascia tutti senza parole: “Che prove ho”

0 SHARES Condividi Tweet

Lorenzo Amoruso parla della rottura con Manila Nazzaro e svela retroscena inediti e che hanno del clamoroso. “Ho le prove che…”, ecco cosa ha riferito Lorenzo.

Lorenzo Amoruso, l’ex compagno di Manila Nazzaro in questi giorni ha rilasciato un’intervista molto interessante, parlando proprio della rottura con l’ex gieffina ed ha anche fatto delle rivelazioni che hanno del clamoroso. Ma cosa ha rivelato Lorenzo nel dettaglio? Ecco le sue parole.

Lorenzo Amoruso, l’ex compagno di Manila Nazzaro rilascia dichiarazioni sul rapporto con Manila Nazzaro

Lorenzo Amoruso, l’ex compagno di Manila Nazzaro in questi giorni ha rilasciato delle dichiarazioni molto interessanti. Lorenzo ha parlato della rottura con Manila ed ha anche svelato dei retroscena al riguardo. L’ex calciatore e la showgirl sono state una delle coppie più amate degli ultimi anni e molti telespettatori hanno avuto modo di farsi conoscere meglio, quando hanno preso parte a Temptation Island ed anche durante la partecipazione dell’ex Miss Italia al Grande fratello vip.

Retroscena sul rapporto con l’ex Miss Italia

I due sembravano tanto innamorati, ma improvvisamente è arrivata la notizia della loro separazione. Nessuno dei due si è mai sbottonato al riguardo, ma di certo non sono passati inosservati i loro botta e risposta attraverso i social. A distanza di qualche mese dalla separazione, a rilasciare qualche dichiarazione pubblica è stato proprio Lorenzo, il quale ha chiarito ed ha dato la sua versione dei fatti. Nel corso di una diretta Instagram con Biagio D’Anelli, Lorenzo ha rilasciato queste dichiarazioni.

“Però è che chiaro che quando sei colpito in maniera diretta come sono stato colpito io non è bello, c’è l’amarezza che si continui ancora a parlare di me come se fossi un mostro. Come se fossi uno che ha tenuto una persona con i suoi figli in prigione per sei anni e mezzo. Vengono dette cose brutte e direi anche in maniera di vigliaccheria esagerata. Non è giusto, le storie iniziano e finiscono e quando quelle cose non vanno bene l’amore si vede nelle difficoltà”. Queste alcune delle dichiarazioni rilasciate da Lorenzo che non è andato nel dettaglio ma di certo ha voluto dare una sua versione di quanto accaduto.

Lorenzo insinua che Manila avesse un uomo già da prima

Ma non finisce qui, visto che Lorenzo ha anche insinuato che Manila abbia iniziato a frequentare un’altra persona ancora prima della rottura. “Non mi sarei mai aspettato tanta cattiveria nei miei confronti e soprattutto che la signora Nazzaro dopo pochissimi giorni che avevamo rotto-probabilmente già prima, mi viene da pensare- si frequentava già con un altro. Ci sono le prove. Credo che a Roma lo sappiamo tutti che le si sta frequentando con uno. Va pubblicamente nei posti. Se seguono le storie di lei lo sanno”. Queste e tante altre le dichiarazioni di Lorenzo che è apparso un fiume in piena contro la sua ex compagna.