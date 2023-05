Emma, foto insieme a Belen, il web esplode di like: “Noi due sappiamo cadere bene ma sappiamo anche rialzarci bene”

0 SHARES Condividi Tweet

Emma è andata ospite da Belen a Le Iene e le due donne sono comparse in una foto insieme sui social. Emma ha scritto, a corredo, una didascalia che è piaciuta tantissimo ai fan. Vediamo di che si tratta.

Emma scrive un post a corredo di una foto insieme a Belen

Belen ha invitato Emma a Le iene, per l’ultima puntata del programma di Italia uno che lei conduce e per l’occasione si sono scattate una foto insieme che poi Emma Marrone ha pubblicato su Instagram.

Emma, a corredo della foto, ha scritto così: “Ti sblocco un ricordo“, che è sia la frase di una sua canzone, “Mezzo mondo” ma anche un riferimento al gossip che le ha volute al contro quando Emma era fidanzata con Stefano De Martino che quando conobbe Belen se ne innamorò perdutamente e lasciò Emma per poi sposarsi poco dopo con la Rodriguez.

Poi Emma ha aggiunto: “Ci vediamo stasera su Italia 1 alle 21.15 per l’ultima puntata de Le Iene, insieme alla super Belen Rodriguez”.

Emma cade a Le iene

Emma a Le Iene ha ballato su tacchi altissimi e per questo è caduta per ben due volte; Belen è andata subito in suo aiuto per farla rialzare e poi ha detto: “Emma ci ha regalato due stupende cadute. Visto che sono caduta io la puntata scorsa, mi sembra giusto. L’hai fatto per farmi sentire meglio”.

Ed Emma ha risposto così: “Noi, però, sappiamo cadere molto bene e ci sappiamo anche rialzare molto bene”.

Belen Rodriguez, il suo pensiero su Emma Marrone.

Belen, circa un anno, fa disse così di Emma: “Questa donna la conosco bene. La stimo molto e credo anche lei stimi me. Chi tra noi due è più famosa? Direi uguale, siamo famose tanto entrambe, più ricca però io. Più sensuale? Io. Ho dei sensi di colpa nei confronti di questa persona. Non ho mai litigato sul serio con lei, però abbiamo fatto la pace. Non c’è nessuna cosa brutta dico davvero”.

E poi ancora: “Ti dirò che ci uscirei volentieri anche a cena. Una parola per descriverla… è una persona con gli attributi”.

Emma, dal canto, suo disse così di Belen: “Oddio. Se ho perdonato Belen? Assolutamente sì. Ma in realtà non dovevo perdonare lei semmai. Ci mancherebbe altro. Perché ricordiamoci che non ha fatto niente di male. Davvero non c’è nessuna antipatica tra noi lo assicuro”.