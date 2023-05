Ballando con le Stelle, Milly sorprende con le sue parole: “Sarebbe un sogno averla”

0 SHARES Condividi Tweet

Milly Carlucci è al lavoro per preparare la prossima edizione del suo fortunatissimo programma del sabato sera, Ballando con le stelle. La giuria è ormai ben definita e la Carlucci sta lavorando sui concorrenti anche se, probabilmente, lei ha già le idee molto chiare. Fino ad ora ha fatto sapere chi vorrebbe tantissimo come concorrente. Vediamo cosa ha detto.

Milly Carlucci: “Sarebbe un sogno averla”

Milly Carlucci ha concesso una lunga intervista a L’Eco di Bergamo, in occasione della quale si è espressa sui concorrenti che vorrebbe avere da lei in trasmissione nella prossima edizione di Ballando con le stelle e, a proposito di Sofia Goggia ha detto così: “Sarebbe un grande sogno ma è in carriera e ad ottobre inizia la stagione sciistica e si deve allenare. Però, potrebbe venire a fare la ballerina per una notte. Devo dire che sarebbe già fantastico averla per una sera e colgo l’occasione per fare un appello perché partecipi”.

Le parole di Sofia Goggia

Il nome di Sofia Goggia trapelava come possibile concorrente a Ballando con le stelle già dall’anno scorso e la sportiva, a questo proposito rilasciò alcune dichiarazioni e disse così: “Se parteciperei al programma di Milly Carlucci? Non sono una ballerina con la coscia lunga. A dire la verità però avevo avuto l’invito qualche anno fa ma avevo declinato”.

Invece, a proposito della possibilità di andare a Sanremo disse: “Andare ospite al Festival Sanremo? Aspetto l’invito, chi non vorrebbe andarci. Non sono stata chiamata da Amadeus, si tratta di una voce di corridoio e basta. Mi sono immaginata però su quelle scale: vincere le Olimpiadi è più facile rispetto alla scalinata dell’Ariston. Per adesso, però, ripeto che non è arrivato un invito, quelli che avete letto sono rumor e basta”.

Invece, a essere sicura ormai è la presenza di Selvaggia Lucarelli in giuria a dispetto di tutti i rumors che la volevano fuori per tutte le tensioni che ci sono state l’anno scorso con gli altri giurati. Milly Carlucci l’ha richiamata come ha fatto sapere la stessa Lucarelli e lei ha accettato di buon grado. Vedremo se nella prossima edizione gli animi saranno un po’ più sereni rispetto a l’anno scorso quando, in qualche puntata la tensione si poteva tagliare con un coltello.