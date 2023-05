Selvaggia Lucarelli bordata a Barbara D’Urso: “Se venisse a Ballando dovrebbe contenere il suo ego”

0 SHARES Condividi Tweet

Selvaggia Lucarelli ha rilasciato una lunga intervista al magazine “Chi“, in occasione della quale ha parlato sia della sua presenza, ormai certa anche nella prossima edizione di Ballando con le stelle anche se il gossip negli ultimi mesi la dava fuori dal programma ma anche della eventuale presenza di Barbara D’Urso nello stesso programma. Vediamo cosa ha detto.

Selvaggia Lucarelli: “Sono stata riconfermata da tempo nel programma”

Selvaggia Lucarelli ha detto così: “Ho lasciato che le voci corressero e si accavallassero, ma ho trovato fastidioso questo continuo voler far credere che fossi stata cacciata, quando la verità è che sono stata confermata a programma ancora in corso. A breve vedrò Milly Carlucci per definire le ultime cose.

Selvaggia Lucarelli: cosa penso di Barbara D’Urso a Ballando

Selvaggia Lucarelli si è espressa anche sulla probabile presenza di Barbara D’Urso in trasmissione e, a questo proposito, ha detto: “Ho letto di tutto, ma non avrei nulla in contrario se partecipasse. Credo persino che la sua presenza sarebbe molto funzionale al programma, ma solo in alcuni ruoli prestabiliti. Ballando, al contrario di quello che si possa pensare, non è una passeggiata. Bisogna fare un grandissimo gioco di sottrazione per esaltare concorrenti e dinamiche. Lei sarebbe disposta a fare un passo indietro e scendere a compromessi con il suo ego?”.

Qualche giorno fa, Selvaggia Lucarelli ha parlato della sua storia d’amore con Lorenzo Biagiarelli e di quanto all’inizio lei abbia titubato: “Uscire con una persona che ha 15 anni meno di me mi sembrava una grandissima perdita di tempo”.

E poi ha anche aggiunto: “Evidentemente ero intrisa di stereotipi. Avevo sempre visto in queste donne che si accompagnavano con uomini più giovani il tentativo disperato di congelare la propria giovinezza, ma è una grande falsità: stare con un uomo più giovane ti fa sentire più vecchia. E ti fa fare sempre i conti: quando lui avrà 70 anni io ne avrò 85. Insomma, senti che il tempo è un tema. Inoltre, ci si deve sedere spesso al tavolo delle trattative“.

E poi ha anche aggiunto: “Quando l’ho conosciuto avrei voluto un altro figlio, ma per lui non era il momento”.

Invece Biagiarelli del rapporto che ha con il figlio della Lucarelli, Leon ha detto: “Se l’ho educato è stato con l’esempio e per me il fatto che lei avesse un figlio non è mai stata una questione”.