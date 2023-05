Affari Tuoi, Amadeus resta senza parole per come gioca la concorrente e poi dice: “Ha lasciato lo studio”

0 SHARES Condividi Tweet

Ieri, martedì 23 maggio, è andata in onda un’altra puntata di Affari tuoi condotta da Amadeus.

La partita, nelle sue battute iniziali, è stata molto avvincente e, per alcuni tratti, anche spettacolare ma poi è terminata male. Durante il gioco tanta è stata l’incredulità di Amadeus per come la concorrente fosse fortunata tanto che, ad un certo punto, ha commento in un modo molto simpatico: “Il dottore avrà lasciato lo studio”. Ma vediamo nel dettaglio cosa è accaduto.

La partita iniziata nel migliore dei modi

Ieri ha giocato una concorrente delle Marche, Sofia e la partita, sin da subito, è stata bellissima con la ragazza che è risultata molto fortunata, tanto che lo stesso conduttore l’ha definita: “una bellissima partita”.

La concorrente, Sofia, aveva 6 possibilità rosse e 1 azzurra e Amadeus, scherzando con lei ma anche abbastanza oggettivamente incredulo come d’altronde tutto il pubblico sia in studio che a casa, le ha detto: “Credo sia la prima volta che una concorrente apre 6 pacchi azzurri consecutivi… il dottore avrà lasciato lo studio!”.

Poi è rimasta con 3 possibilità, una da 20€, una da 5.000€ e e una da 50.000€; a quel punto lei ha rifiutato l’offerta di 12.500€, ha aperto un pacco ed è riuscita ad eliminare 20€.

Il finale della partita è amarissimo

Poi la ragazza ha optato per una mossa, cambiare il pacco e così ha perso 50.000€.

La ragazza aveva anticipato la scelta dicendo: “I numeri per me non hanno mai avuto un significato particolare” e così ha scambiato il pacco numero 6 con il pacco numero 11. Ma purtroppo nel pacco numero 6 c’erano i 50.000€ e nel pacco scambiato 5.000€.

Amadeus, che non se lo aspettava per come era andata tutta la partita, ha esclamato con tanto dispiacere: “Nooo! Tua madre aveva ragione, non avresti dovuto cambiare”.

Questo perchè la mamma di Sofia, Cristina le aveva suggerito di non cambiare pacco ma Sofia non le ha dato retta dando credito, piuttosto, al suo istinto vincendo così solo 5.000 rispetto ai 50.000 euro che avrebbe potuto vincere.