Albano diretto sulla scomparsa di Ylenia “Ho sofferto solo io, ecco perchè Romina no”

Albano Carrisi, che ha compiuto 80 anni lo scorso 20 maggio, nel corso di un’intervista rilascia importanti rivelazioni sulla scomparsa della figlia Ylenia. Ecco le sue parole.

Albano Carrisi, il famoso cantante di Cellino San Marco è tornato a parlare di uno degli eventi più drammatici che abbia potuto vivere nel corso della sua vita. Stiamo parlando della scomparsa della figlia Ylenia, della quale non se ne è più saputo nulla. Nel corso di un’intervista che ha rilasciato al magazine Gente, il cantante ha ripercorso la sua sua vita privata e quella artistica, parlando così del matrimonio con Romina Power e del divorzio così come della scomparsa della figlia. Ma andiamo a vedere nel dettaglio che cosa ha riferito Albano.

Albano Carrisi, l’intervista del cantante che ha appena compiuto 80 anni

Albano Carrisi, il famoso cantante di Cellino San Marco nei giorni scorsi è tornato a parlare e lo ha fatto nel corso di un’intervista che ha rilasciato a Gente. Il cantante, che ha compiuto ben 80 anni lo scorso 20 maggio, ha parlato della sua vita privata, così come della sua carriera, ripercorrendo anche alcuni momenti molto interessanti e soddisfacenti. Inevitabilmente il cantante di Cellino ha parlato del suo matrimonio con Romina e del divorzio, finendo per fare delle dichiarazioni anche sulla scomparsa della primogenita Ylenia. Quest’ultima, è sparita misteriosamente nel nulla nel 1994 a New Orleans, quando aveva poco più di 20 anni.

Il cantante di Cellino parla della scomparsa di Ylenia

“Soffrii solamente io perché Romina ancora oggi rifiuta di credere a questa tragedia, pensa che nostra figlia sia in qualche parte del mondo felice e serena” .Queste le parole di Albano che già in passato si era più volte espresso su questo evento tragico e drammatico della sua vita. Tante le piste seguite, tante le teorie su ciò che potrebbe essere realmente accaduto e alcune di queste vedono Ylenia ancora viva e soprattutto in buona salute. Albano però nel corso dell’intervista, è andato contro queste speculazioni.

Ecco cosa è accaduto alla primogenita di Albano e Romina

“Non vi è alcun mistero e tutto è stato chiarito. A New Orleans Ylenia conobbe un sedicente genio del jazz e s’innamorò artisticamente di lui. Era in realtà un’anima nera che la imbotti di droga e la convinse che poteva camminare sulle acque. Lei lo fece per due volte, la prima fu vista e miracolosamente portata e riva, la seconda finì inghiottita dalle acque del fiume.” Questa la rivelazione inedita dell’ex marito di Romina Power che non ha proprio alcun dubbio su ciò che è accaduto alla figlia.