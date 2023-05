Martina Colombari sui social: “Questa cosa la dico sul serio”

0 SHARES Condividi Tweet

Da un pò di tempo si parla di una possibile crisi tra Martina Colombari e Alessandro Costacurta, l’ex calciatore del Milan e oggi commentatore sportivo Sky. Nelle scorse settimane si è iniziata a diffondere questa notizia relativa ad una possibile crisi tra i due, e l’ultimo post di Martina ha fatto scattare un ulteriore allarme. Ma di che post si tratta? Che parole ha utilizzato l‘ex Miss Italia, tanto da far preoccupare i suoi fan? Facciamo un pò di chiarezza.

Martina Colombari e Alessandro Costacurta in crisi?

Martina Colombari ed il marito Alessandro Costacurta sono in crisi? Come abbiamo già avuto modo di anticipare, già alcuni mesi fa si erano diffuse delle notizie al riguardo. Ad ogni modo, a gettare i fan nel panico e nella preoccupazione è stato l’ultimo post di Martina. L’attrice ed ex Miss Italia ha pubblicato un selfie, accompagnato da frasi non proprio chiare da decifrare.

L’ultimo post dell’ex Miss Italia fa scattare la preoccupazione dei fan

“Neanche io mi innamorerei di me, dico sul serio”, ha scritto l’attrice, aggiungendo poi “La solitudine è un punto di forza”. Insomma, parole che di certo fanno presagire niente di buono. In molti hanno iniziato a commentare il post, chiedendo che ci fosse una crisi in corso tra Martina e Alessandro, che sono sposati da circa 20 anni. Alcuni, invece, hanno pensato che quelle parole di Martina fossero frutto solo di una riflessione, un pensiero che ha voluto condividere sui social e niente di più.

Martina torna poche ore dopo e fa una precisazione

Ad ogni modo, visto la grande mole di commenti arrivati e la tanta preoccupazione dei fan, poche ore dopo la stessa Martina è tornata sui social per spiegare quale fosse il significato dato a quelle parole da lei scritte. “Forse qualcuno, anzi più di qualcuno, ha frainteso… Parlavo di solitudine, di quanto sia necessario – per me – stare da sola, in silenzio, lontano dal caos, dedicarmi a ciò che mi fa stare bene e di cui ho bisogno…“. Questa la spiegazione di Martina, che ci ha subito tenuto a chiarire le cose per evitare che si potesse pensare ad una crisi in corso con Alessandro.