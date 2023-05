Oggi è un altro giorno, Serena Bortone in difficoltà, poi dice: “Questa è una domanda sciocca”

0 SHARES Condividi Tweet

La conduttrice di Oggi è un altro giorno nel corso della puntata odierna è apparsa parecchio in difficoltà nel fare una domanda al suo ospite. Ma cosa è accaduto?

Serena Bortone nella giornata di oggi, martedì 23 maggio 2023 ha condotto una nuova puntata di Oggi è un altro giorno, il programma pomeridiano che va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì a partire dalle ore 14.00 su Rai 1. La conduttrice, così come ha fatto nelle scorse puntate, è tornata a parlare dell’alluvione che ha purtroppo colpito l’Emilia Romagna nei giorni scorsi, dando delle importanti informazioni sull’attuale condizione meteo. L’allerta rimane rossa in quelle zone, nonostante comunque non abbia più piovuto ma il rischio di frane è ancora molto alto.

Serena Bortone a Oggi è un altro giorno torna a parlare dell’alluvione che ha colpito l’Emilia Romagna

Tra i tanti ospiti, in studio anche Mirko Casadei, il figlio di Raoul Casadei, al quale Serena ha fatto una domanda piuttosto specifica e particolare. “Forse la domanda che ti sto per fare è un pò sciocca, ma te la voglio fare lo stesso”, ha detto Serena con un velo di imbarazzo ben visibile sul suo volto.“Secondo te, se tuo padre Raoul fosse stato in vita, cosa avrebbe detto ora ai volontari che stanno lavorando nelle zone colpite dall’alluvione e a chi ha perso tutto o ha perso una persona cara a causa di quello che è successo?”. Questa la domanda della conduttrice rivolta a Mirko che non ha potuto non rispondere e lo ha fatto con la massima semplicità.

La domanda a Mirko Casadei, l’imbarazzo in studio

“Mio papà rappresentava proprio questa gente in tutte le sue sfaccettature, quindi anche per quanto riguarda il carattere e la voglia di ricominciare sempre con il sorriso sulle labbra”. Queste le parole di Mirko che però, ha continuato aggiungendo di aver tanto pensato a suo papà in questi giorni, anche se ovviamente il pensiero c’è sempre, ma in particolar modo in questo periodo abbastanza difficile.

La conduttrice e il post commovente di Laura Pausini

“Sicuramente avrà visto da lassù questa brutta botta avuta dalla nostra Romagna e avrebbe detto di sicuro: ce la faremo!” ha aggiunto poi ancora Mirko. Ad ogni modo, Serena nel parlare dell’alluvione nel corso della puntata, ha anche aggiunto che Laura Pausini ha pubblicato un post molto commovente, ovvero la foto dei suoi genitori impegnati a spalare fango dal giardino della loro casa.