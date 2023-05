Viva Rai 2, Fiorello fa una clamorosa gaffe con Angelina, tutti se ne accorgono ma lei non lo corregge

0 SHARES Condividi Tweet

Viva Rai 2, Fiorello ospita Angelina l’ex allieva di Amici e fa una gaffe clamorosa. Come ha reagito la giovane artista?

Fiorello ha condotto una nuova puntata di Viva Rai 2, il programma mattutino che conduce ormai da diversi mesi e che sta ottenendo un successo davvero incredibile. La puntata che è andata in onda oggi è stata abbastanza ricca, grazie anche agli ospiti intervenuti. Una di queste, la vincitrice della categoria canto di Amici 22 e poi ancora è stata la volta di Beppe Carletti dei Nomadi. Ad un certo punto, il conduttore ha fatto una gaffe nel chiamare la sua ospite, sbagliando il suo nome.

Viva Rai 2, Fiorello ospita la cantante di Amici e Beppe Carletti dei Nomadi

Fiorello, nel corso della puntata di Viva Rai 2 andata in onda oggi, martedì 23 maggio ha ospitato alcuni noti personaggi del panorama musicale italiano. Una di queste, la vincitrice della categoria canto di Amici 22 e di Beppe Carletti dei Nomadi. Fiorello ha deciso di riservare alla giovane artista un lungo spazio in questa puntata di Viva Rai 2, parlando del suo percorso all’interno del programma di Maria De Filippi e del fatto che abbia vinto il premio della critica.

L’esibizione di Angelina, poi Fiorello commette una gaffe

Angelina si è esibita fuori con il brano “Ci pensiamo domani”, accompagnata dal corpo di ballo del programma di Fiorello. Poi, a fine puntata la giovane ha fatto una doppia esibizione musicale con Fiorello, con cui ha fatto anche una chiacchierata. E’ stato sul finire della puntata che Fiorello ha fatto una gaffe clamorosa che ha riguardato la madre di Angelina, ovvero Laura Valente.

Come ha reagito l’ex allieva di Amici?

Fiorello ha quindi detto “Salutiamo la mamma Caterina”. Come ha reagito Angelina? Quest’ultima sarebbe voluta intervenire e molti hanno notato questo atteggiamento da parte della giovane artista. Ad ogni modo, la giovane cantante non ha parlato e non ha fatto notare a Fiorello di aver commesso uno sbaglio e così il conduttore è andato avanti. Fiorello, ad ogni modo, ha detto di aver tanto apprezzato la giovane artista e ne ha approfittato anche per mandare un abbraccio a Maria De Filippi, dicendo “a volte la mattina ci guarda perchè lei si alza presto con tutto quello che ha da pensare”.