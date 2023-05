Fiorello, battutaccia su Romina Power dopo che Albano ha svelato che fumava molto: “E’ venuta in Puglia dall’America e si è fumata l’ulivo”

0 SHARES Condividi Tweet

Qualche giorno fa, Albano ha fatto una rivelazione. Il vero motivo della fine del suo matrimonio con Romina Power dopo tantissimi anni di amore. Il cantante di Cellino San Marco ha, infatti, detto che la Power aveva preso l’abitudine di fumare troppa marijuana: “Lo dico per la prima volta: il problema fu la marijuana. Romina fumava quella robaccia anche quattro volte al giorno. E lo faceva da anni, ancor prima della scomparsa di Ylenia. Era un’altra donna. Fumava ed era allegra; finito l’effetto, si intristiva e piangeva. Era irriconoscibile. Non esprimeva più quell’attaccamento alle cose, la passione per la vita, per quello che avevamo vissuto e costruito quegli anni. Fu l’inizio della fine”.

La battuta di Fiorello su Romina Power

Oggi Fiorello ha fatto una battuta su Romina Power prendendo spunto dalle dichiarazioni di Albano: “Dette delle cose forti, dure dichiarazioni ma sono fatti loro. Tra ex moglie ed ex marito non mettere l’ex dito”.

E poi è arrivata la battuta: “Prendi una moglie americana, la porti in Puglia, vede un ulivo e si fumava l’ulivo”.

Poi Fiorello ha mandato un saluto a Silvio Berlusconi che è uscito dall’ospedale e ha detto: “Un applauso a Silvio Berlusconi che è uscito dall’ospedale. Mi fa molto piacere”.

Fiorello scherza con l’ad della Rai

Poi, cambiando completamente argomento, Fiorello ha detto così dell’ad Rai, Roberto Sergio: «Ci sarebbe dovuto essere uno sciopero il 26, ma il nuovo ad, Sergio, Francesco, Roberto, l’uomo dagli otto nomi, facendo promesse… che poi non manterrà lo ha scongiurato» e poi ha chiesto a Sergio, di chiamarlo in diretta: «Se non mi chiami, andiamo tutti a Discovery».

E così l’ad Sergio ha scritto un messaggio a Fiorello che ha deciso di renderlo pubblico leggendolo ad alta voce: «Spiritosone. Sono un dipendente Rai. Non faccio promesse, prendo impegni e sono certo di poterli rispettare. E tu rimarrai in Rai con tutti noi».

Tra i vari ospiti di questa mattina, Fiorello ha avuto anche Emma che si è presentata con un paio di occhiali scuri e ha detto: “Non sono pronta, una parte di me è ancora a letto sotto il trapuntino, credo. Però per Fiore questo e altro».