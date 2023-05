Albano, tutti gli fanno gli auguri ma Edoardo Vianello scrive un post al veleno contro il collega: “Mi ha copiato”

0 SHARES Condividi Tweet

Albano, il 20 maggio ha compiuto 80 anni e tantissimi sono stati gli auguri che gli sono arrivati sui social. Ma, su tutti, è spiccato uno che è stato un post di accusa vera e propria. Il mittente è stato il collega Edoardo Vianello. Vediamo cosa ha scritto e, ancor prima, cosa è accaduto.

Edoardo Vianello scrive un post di accusa contro Albano: “Mi ha copiato”

Edoardo Vianello, il giorno del compleanno di Albano ha scritto su social questo tweet: “Tanti auguri al mio amico Albano che festeggia il suo compleanno con un concerto usando lo stesso titolo di quello che ho tenuto io in Campidoglio! Onorato!”. Infatti, Al Bano ha registrato uno spettacolo per i suoi 80 anni che andrà in onda martedì 23 in prima serata Canale 5 dall’Arena di Verona.

Sui social in tanti hanno commentato il post velenoso di Vianello scrivendo: “Edoardo Vianello è arrivato prima di tutti”, o anche: “Tu sei sempre avanti”, mentre, per il momento, Albano non ha commentato in alcun modo.

Al Bano rivela: “Ci sarà una sorpresa”

Al Bano andrà in onda con il suo spettacolo che sta creando grandissima aspettativa, su Canale5 martedì 23 maggio in prima serata.

Albano, per l’occasione, ha rilasciato una lunga intervista al settimanale Tele Sette, in occasione della quale ha svelato che tanti sono gli amici che saranno con lui sul palco dell’Arena di Verona: Gianni Morandi, i Ricchi e Poveri, Umberto Tozzi, Iva Zanicchi e Renato Zero.

Sulla presenza o meno della sua famiglia ha svelato: “Come tutte le sorprese meglio non dirle mai prima. Aggiungo soltanto che sono molto felice di averli con me in questa magica serata”.

Al Bano poi ha anche aggiunto: “E’ la prima volta che faccio una festa per il mio compleanno, di solito non è mia abitudine. E aggiungo che per me sarà la festa più importante dell’anno”.

Ma poi ha anche aggiunto come l’ha vissuta lui questa festa: “Da un certo punto di vista sarà anche un esame perché avrò vicino dei mostri sacri della musica”.

Tante saranno le canzoni che canterà accompagnato dall’orchestra diretta da Alterisio Paoletti: Nel sole, Mattino, Ci sarà, Sharazan, E’ la mia vita, Felicità, Nostalgia canaglia.