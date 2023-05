Mattino 5, Federica Panicucci sbotta: “Avrà avuto un pessimo weekend”

0 SHARES Condividi Tweet

Federica Panicucci a Mattino 5 sbotta e se la prende con la veggente Maria Giuseppa Scarpulla. Ecco le sue parole.

Federica Panicucci ha condotto una nuova puntata di Mattino 5, il programma che va in onda ogni mattina e che piace tanto ai telespettatori. Nel corso della puntata andata in onda oggi, lunedì 22 maggio 2023, la conduttrice ha dedicato tanto spazio al caso che vede protagonista la presunta veggente Maria Giuseppa Scarpulla. Anche in questo caso, così come era accaduto in altre circostanze, Federica ha lanciato una serie di frecciatine abbastanza velenose alla Scarpulla. Ma cosa ha riferito nel dettaglio?

Mattino 5, Federica Panicucci torna a parlare del caso della presunta veggente Maria Giuseppa Scarpulla

Federica Panicucci, la nota conduttrice di Mattino 5 nel corso della puntata di oggi, lunedì 22 maggio 2023 ha dedicato tanto spazio al caso che ha come protagonista la presunta veggente Maria Giuseppa Scarpulla. Quest’ultima, sta perdendo sempre di più la stima dei tanti sostenitori che per diverso tempo l’hanno seguita e sostenuta. Ad ogni modo, la conduttrice nel corso della puntata di oggi, è tornata a lanciare una serie di frecciatine nei confronti della donna.

La frecciatina della Panicucci

“Secondo me Maria Giuseppa avrà avuto un pessimo weekend. Quando mai un venditore vi dà un sacchetto di plastica insieme a una Madonnina invece che uno di carta, probabilmente sanno questa caratteristica di trasudazione. Dando quasi per concluso il capitolo della Madonnina, rimane il giallo delle stigmate”. Queste le parole della conduttrice di Mattino 5 che di certo non si è risparmiata, ed ha aggiunto che comunque al momento non ci sono prove che possano smentire le stigmate o la moltiplicazione del cibo, di cui tanto ha parlato la presunta veggente.

Federica rimane senza parole dopo la rivelazione di Paolo Capresi

Ma non finisce qui, visto che Federica ha poi mandato in onda un video in cui il marito della presunta veggente, ovvero Gianni Cardia ha tentato di aggredire fisicamente l’inviato Paolo Capresi, che ha cercato di parlare con lui mentre si trovava in auto con la moglie. Subito dopo, proprio Capresi ha fatto una rivelazione sul marito della presunta veggente, che ha lasciato tutti senza parole.“Gianni non lavora più, ha risolto il suo contratto di lavoro o forse è stato risolto, per questo è nervoso”.