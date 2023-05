Edoardo Donnamaria sbugiarda Antonella “Non è vero quello che dice lei”

0 SHARES Condividi Tweet

Edoardo Donnamaria torna a parlare con i suoi follower su Instagram e sbugiarda la fidanzata Antonella Fiordelisi. Ecco cosa è accaduto.

Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi si sono conosciuti all’interno della casa più spiata d’Italia e da quel momento hanno iniziato una storia d’amore. All’interno del reality il loro rapporto è stato piuttosto turbolento, ma una volta finito il programma i due sono apparsi sempre molto sorridenti, felici e tanto innamorati. Ad ogni modo, le cose non sempre sono così come sembrano, ed a confermarlo è stato proprio lui, l’ex gieffino che si è esposto sui social. Ma cosa ha riferito?

Edoardo Donnamaria torna a parlare con i suoi follower sui social

Edoardo Donnamaria, l’ex gieffino che ha iniziato una storia d’amore con Antonella Fiordelisi durante la sua permanenza all’interno della casa, in questi giorni è tornato sui social a parlare del suo rapporto con la fidanzata. Edoardo ha parlato ed ha lanciato anche delle frecciatine a coloro i quali lo hanno accusato di stare insieme ad Antonella solo per hype. Poi, ha anche smentito alcune dichiarazioni rilasciate proprio dalla fidanzata, sul fatto che la coppia non litighi mai. Insomma, attraverso delle Instagram Storie, Edoardo è apparso un fiume in piena.

Le domande cattive, lui risponde con un “vaffa”

Alcuni follower hanno fatto delle domande ad Edoardo, la maggior parte di queste abbastanza cattive. Come provocazione, infatti, Edoardo ha invitato i suoi follower a fargli delle domande, ma ha scritto “Solo Haters”. Di certo, molti hanno risposto al suo appello e nel box domande ne sono arrivate davvero tante. Alcuni lo hanno spinto a riflettere su alcune di mancanze di rispetto nei confronti di Antonella quando sono separati, ma l’ex gieffino non ha preso bene queste parole, tanto da rispondere con un “Vaffa”.

Edoardo smentisce Antonella

Ad un certo punto, un utente gli avrebbe chiesto che cosa risponderebbe a coloro che sostengono che lui stia con Antonella solo per hype. “A parte che nessuno ha mai detto questa cosa personalmente a me in faccia. Mi è stato riferito anche di persone che se potessi parlare, se potessi, anzi, quando parlerò perché prima o poi, raga, ve lo dico, prima o poi le p*lle esplodono e io parlo di persone che anche mi sono state molto vicine“. Questa la replica di Donnamaria, che ha poi smentito le parole di Antonella che aveva dichiarato che in realtà i due non litigano mai. “Non è vero, litighiamo“, ha detto Edoardo, aggiungendo anche che “nel 99% dei casi si fa pace subito”.