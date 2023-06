Antonella Fiordelisi disperata sui social perchè è finita con Edoardo, lui replica

0 SHARES Condividi Tweet

Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria si sono lasciati. Lei appare in diretta sui social in lacrime, lanciando pesanti accuse all’ex. Lui replica.

Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnmaria dopo vari mesi di tira e molla questa volta si sono lasciati seriamente. L’ex gieffina si è mostrata sui social piuttosto addolorata e si è sfogata durante una diretta social, nel corso della quale ha parlato di questa relazione piuttosto complicata con Donnamaria. Subito dopo, però, è arrivata la replica di Edoardo. Cosa ha riferito quest’ultimo?

Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria si sono detti addio?

Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria si sono detti addio e questa volta sembra che la rottura sia piuttosto seria. Nella giornata di oggi, sabato 24 giugno, l’ex gieffina è apparsa in una diretta social su Instagram per parlare della fine della storia con Edoardo. Antonella è apparsa in lacrime, piuttosto sofferente per la fine di questa relazione che va avanti da diversi mesi e nata all’interno della casa più spiata d’Italia. La Fiordelisi avrebbe svelato alcuni dettagli circa questa relazione ed avrebbe anche svelato dei retroscena inediti.

Antonella in lacrime in diretta social “Mi sento sfruttata”

La stessa Antonella ha raccontato di non stare bene e di aver provato di tutto per far funzionare questa relazione. “Non sto bene. Non ce la faccio più. Mi sento sfruttata, sinceramente”, ha detto Antonella nel corso della diretta. “Sentirmi sfruttata per fare il bacio sul palco, poi in realtà trattarmi di m***a, anche meno”, ha aggiunto Antonella che ha anche sottolineato il fatto che questa storia è nata sotto i riflettori e di conseguenza per questo ci tiene a rendere noti anche i particolari, per condividere tutto con i fan che tanto si sono affezionati alla coppia. Ad ogni modo, subito dopo la diretta di Antonella è anche arrivata la replica di Edoardo Donnamaria, che ci è andato giù abbastanza pesante nei confronti della sua ex.

La dura replica di Edoardo alle parole di Antonella

Edoardo ha accusato Antonella di vivere in “maniera tossica” i social, non riuscendo più a distinguerli dalla vita reale.“Dietro i personaggi ci sono persone che hanno dei sentimenti e soffrono, cercate di starle vicino voi, che per lei siete importanti” ha detto Edoardo Donnamaria. L’ex gieffino ha poi aggiunto “Speravo di essere la persona giusta per aiutarla a crescere, ma a quanto pare forse ne ho bisogno anch’io”. Insomma, Edoardo ha annunciato così la fine della relazione con la Fiordelisi.