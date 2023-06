Emma Marrone e Marco Mengoni, malore per dei fan durante il concerto e loro bloccano tutto

0 SHARES Condividi Tweet

Emma Marrone e Marco Mengoni hanno qualcosa in comune. Durante i loro concerti alcuni fan si sentono male, come hanno reagito?

Un pò di tempo fa Emma Marrone ha stoppato il concerto perchè un fan si è sentito male. Sappiamo bene che in genere quando si prende parte ad un concerto si tende a stare tante ore in piedi, talvolta anche mangiando poco e non idratandosi abbastanza. Se a questo ci aggiungiamo anche il caldo, è facile capire il perchè in queste situazioni, alcuni non riescono a reggere, accusando poi un malore. Questo è quanto accaduto sia al concerto di Emma Marrone qualche giorno fa, ma anche durante il concerto di Marco Mengoni. Ma come hanno reagito entrambi i cantanti?

Emma Marrone e Marco Mengoni hanno qualcosa in comune

Emma Marrone e Marco Mengoni sono due cantanti italiani tra i più amati di tutti i tempi e su questo non c’è proprio alcun dubbio. Entrambi però hanno in comune qualcosa, ovvero il fatto di aver affrontato una situazione piuttosto particolare durante i loro concerti. La scorsa estate la cantante salentina, ad esempio, proprio durante l‘esibizione di Ogni volta è così, in occasione dell’evento Una nessuna centomila al Campovolo, ha interrotto il suo concerto. Il motivo? Una ragazza tra il pubblico si è sentita male ed Emma ha subito invitato i soccorritori a far presto per sincerarsi delle condizioni di salute della giovane.

Emma ferma il concerto per ben due volte, fan hanno un malore

“Ferma, ferma, ferma, ferma! Oh! Oh! Portatelo a prendere aria, scusate! Voi che siete forti cercate di aiutare la sicurezza, grazie ragazzi. […] Ci siamo? Posso andare ora? Ve la rifaccio meglio, dai!”. Stessa cosa è accaduta qualche giorno fa, quando al Tezenis Summer Festival, la stessa Emma ha fermato la sua esibizione perchè qualcuno tra il pubblico aveva accusato un malore. “Stop, fermi, fermi, fermi…C’è qualcuno che si sente male, fermi. I ragazzi mi chiedevano di fermare. Può venire qualcuno? Ragazzi stanno arrivando… allargatevi, fate spazio”. Queste le parole di Emma, piuttosto preoccupata.

Al concerto di Marco Mengoni una donna si sente male, lui interrompe tutto e poi le parla

Ebbene, anche Marco Mengoni si è ritrovato in questa stessa situazione qualche giorno fa, durante uno dei suoi concerti. Il cantante stava parlando con il pubblico quando ad un certo punto si è accorto che tra la folla stava accadendo qualcosa di anomalo. Marco ha bloccato il suo discorso ed ha chiesto alla sicurezza di intervenire.“La sicurezza c’è? Tutto apposto? Va bene, va bene… tanto abbiamo tempo. Dove volete andare? Tutto in sicurezza, abbiamo una sicurezza pazzesca e ringraziamo anche loro e il soccorso”. Queste le parole di Marco che ha poi scambiato due chiacchiere seppur a distanza con la donna in questione che ha avuto un malore. “Te la ricorderai per tutta la vita sta cosa! Sono svenuta al concerto di Mengoni a Padova!”.